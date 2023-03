El pasado 12 de marzo, se llevaron a cabo los Premios Oscar 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Javier Ibarreche, un popular tiktoker mexicano, cumplió su sueño de estar en la máxima premiación de la industria del cine.

La semana pasada, el influencer, quien es docente, reveló que el canal TV Azteca lo había invitado para ser parte del equipo que iba a encargarse de cubrir el evento.

Bastante emocionado, compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a sus seguidores: “Se me está cumpliendo el más grande sueño de mi vida. lo he dicho varias veces, la cosa que más he deseado desde que recuerdo es ir a una ceremonia de los Oscares”.

“Hace dos años, era maestro de secundaria. Ahora, voy a estar parado en el lugar que durante mucho tiempo pensé, no hay manera”, agregó. “Todo tiene que ver con ustedes. Empecé a subir videos hablando de series y películas que me gustan y es gracias a las respuestas que ustedes le han dado a esos videos que estoy por hacer lo que voy a hacer”.

Al aparecer en televisión, el tiktoker se volvió tendencia en las redes sociales, ya que fueron muchos los usuarios que le expresaron su apoyo con mensajes y memes al aparecer en la pantalla chica.

Posteriormente, Ibarreche publicó una serie de fotos en donde se puede ver que formó parte de la alfombra roja. Así, pudo entrevistar a figuras de la talla de Antonio Banderas, Alfonso Cuarón, Jamie Lee Curtis, entre otros.

Quién es Javier Ibarreche, el tiktoker mexicano que cumplió su sueño de ir a los Premios Oscar

Javier Ibarreche es el influencer mexicano que tuvo la oportunidad de ir a los premios Oscar 2023. Mediante sus redes sociales, se dedica a publicar reseñas de películas y series.

Sus videos se caracterizan por tener una narración veloz y con una frase típica que se ha convertido en su sello característico: “¡No mames esta serie!”.

El docente es uno de los tantos usuarios que consiguió popularidad durante el confinamiento por la pandemia.

Según el medio El Financiero, el tiktoker reveló en una conferencia TED que la industria del entretenimiento llamó su atención desde que era un niño.

“Cuando era niño no había nada más que me gustará que ver la televisión”, expresó Ibarreche, quien también también es profesional en las artes escénicas y la comedia stand-up.

“Llegó la pandemia, no hay teatro, no hay comedia y hay clases en línea que por experiencia no son clases. De pronto todo lo que podía hacer ya no se podía y regresé a mi refugio que era la televisión”, añadió.

En aquella conferencia, reveló que por ocio subió un video hablando de los detalles de una película y que fue su primer paso a ser reconocido en redes sociales.

En la actualidad, acumula 9 millones de seguidores en TikTok y más de 521 millones de ‘me gusta’.