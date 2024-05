Un hombre de 66 años de Florida, quien se estaba preparando para su jubilación, quedó estupefacto al descubrir que no era ciudadano estadounidense cuando solicitó los pagos del Seguro Social. A pesar de haber vivido en Estados Unidos desde que era un niño y de haber participado en numerosas elecciones federales durante las últimas seis décadas, Jimmy Klass recibió la noticia de que sus beneficios estaban “congelados” porque no había demostrado su estatus legal en el país. Por cierto, puede que te interese el caso de una repartidora de Georgia a la que le encargaron llevar la última comida de un condenado a muerte.

Según el medio News 6 Click Orlando, la madre de Klass era canadiense y sus abuelos paternos procedían de Alemania, pero él siempre creyó que era ciudadano estadounidense debido a que su padre era ciudadano por nacimiento.

“Las raíces de mi padre estaban en Brooklyn, Nueva York... Y dos años después de mi existencia, decidieron cargar el camión y mudarse a Beverly, por así decirlo”, declaró el adulto mayor.

Sin embargo, su solicitud de beneficios del Seguro Social reveló una sorprendente verdad: nunca había obtenido oficialmente la ciudadanía.

A pesar de haber cumplido con requisitos como votar, obtener Medicare y tener una licencia de conducir válida, el Seguro Social le negó sus beneficios, argumentando que no había demostrado su estatus de ciudadanía.

Aunque Klass tuvo la opción de seguir carreras como la Infantería de Marina o la policía, nunca se había cuestionado su estatus migratorio hasta este momento.

“Nunca jamás se cuestionó si estaba aquí ilegalmente, a pesar de que el Seguro Social dice que no se lo demostré. Me dieron Medicare por más de un año y medio”, señaló.

Ha tenido que volver a trabajar para costear sus gastos

Ahora, el hombre se encuentra en una situación complicada, luchando para demostrar su derecho a los beneficios por jubilación.

A pesar de enviar múltiples documentos al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) y visitar el consulado canadiense en Miami en busca de ayuda, sus esfuerzos han sido en vano.

Además, ha tenido que gastar una gran cantidad de sus ahorros para intentar resolver el problema, incluso creando una campaña en GoFundMe para contratar abogados y genealogistas en su lucha por haber valer sus derechos.

“He estado gastando miles y miles y miles de dólares para tratar de obtener el dinero que pagué al Seguro Social toda mi vida”, explicó. “Incluso les dije: ‘Bueno, si no me van a pagar mensualmente, denme todo lo que pagué con intereses y lo daremos por terminado’ y ellos dijeron: ‘Oh, no podemos hacerlo’. Eso tampoco.’ Le dije: ‘Bueno, ¿qué puedes hacer?’”.

Debido a su situación, se ha visto obligado a volver a trabajar para poder costear todo lo que viene gastando.

La ley otorga la ciudadanía a hijos de estadounidenses, pero a partir del año 2000

El New York Post informa que, a pesar de que la Ley de Ciudadanía Infantil del 2000 da la ciudadanía a los niños nacidos en el extranjero de padres estadounidenses, Klass no cumplía con los requisitos cuando se mudó a Norteamérica.

De momento, el USCIS se ha negado a comentar sobre el caso, citando consideraciones de privacidad, lo que deja al adulto mayor en una situación de incertidumbre respecto a su futuro.

