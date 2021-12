John Paul Getty fue un magnate estadounidense que se hizo multimillonario gracias al petróleo. Luego de que su padre, George Franklin Getty, falleciera, John Paul heredó unos 500 mil dólares. Gracias a su olfato empresarial, el joven, que ya destacaba en los negocios y había conseguido a sus 24 años ganar su primer millón, convirtió la compañía de su familia en la emblemática Getty Oil Company.

Nació en Minneapolis, Minnesota, el 15 de diciembre de 1892. Trabajó durante los veranos en los campos petroleros de su padre, en Oklahoma. En vida, George Franklin no creía a su hijo lo suficientemente responsable y comprometido como para heredar sus negocios, dado que el joven tenía una vida desordenada y se la pasaba de fiesta en fiesta.

A pesar de la desconfianza, John Paul se las arregló para hacer crecer la fortuna de su familia gracias a una gran inversión en el Medio Oriente.

En ese entonces, Getty puso alrededor de 100 millones de dólares para explotar por 60 años las tierras de Arabia Saudita. Por esos años, estas tierras eras consideradas áridas y desconocidas para el resto del mundo. Además, la extracción de petróleo era asociada a Estados Unidos y no había otro lugar a la altura.

Pese a todo, las predicciones de John Paul se cumplieron y, a partir de 1953, llegó a extraer 16 millones de barriles al año. Esto no solo le hizo ganar una fortuna, sino que también cambió la percepción de los países del Medio Oriente, en donde se encuentran algunas de las naciones con mayores reservas de petróleo.

Como dato adicional, se estima que Arabia Saudita posee un quinto de las reservas mundiales de “oro negro”.

La vez que John Paul Getty se negó a pagar el rescate de su nieto secuestrado

Pasó el tiempo y Getty alcanzó a tener una fortuna de más de 2 mil millones de dólares, que hoy en día equivaldría a más de 8 mil millones de dólares. Aunque su nombre sobrevive en obras como el museo Getty, ubicado en California, la mayoría lo recuerda también por ser una persona muy avara.

En 1973, su nieto, John Paul Getty III, fue secuestrado en Italia por la mafia. La organización criminal exigió un rescate de 17 millones de dólares.

La respuesta del magnate petrolero sorprendió a todos cuando se enteró de la noticia: “Tengo 14 nietos. Si pago un rescate, tendré 14 nietos secuestrados”.

A pesar de los ruegos de su exnuera, la madre del joven, John Paul se rehusó a pagar el rescate.

Sucede que, por esos años, John Paul Getty III era un adolescente de 16 años que había ganado fama por participar en el activismo de izquierda de la época y por su gusto por las fiestas y los clubes nocturnos de Italia, lo que no era del agrado del empresario.

A lo anterior, hay que sumarle que su abuelo llegó a creer que se trató de un autosecuestro. Ante la negativa del magnate a pagar un rescate, John Paul Getty III pasó cuatro meses siendo torturado y golpeado en una cueva donde permaneció encadenado.

Para noviembre de aquel año, los secuestradores perdieron la paciencia y tomaron medidas drásticas. Un periódico local recibió un paquete que contenía una oreja y un mechón de pelo. “Esta es la oreja de Paul. Si no nos dan algo de dinero en diez días, les enviaremos la otra oreja. En otras palabras, lo mandaremos en pedazos”, decía la nota que acompañaba el sobre.

A pesar de ello, la familia mantuvo sus dudas sobre la veracidad del secuestro. Fue necesario ver unas fotografías del joven secuestrado para convencer a todos de actuar.

Finalmente, el empresario decidió negociar el rescate, pero rebajándolo a 3 millones de dólares. Además, una parte del pago, unos 800 mil dólares, debían serle devueltos con un interés del 4% anual.

El 15 de diciembre de ese mismo año, cinco meses después de haber sido capturado, el adolescente fue liberado en una ruta del sur de Italia.

Posteriormente, la policía dio con nueve de los secuestradores y, aunque su oreja fue reconstruida en cirugía, el joven heredero nunca se recuperó del trauma. Se entregó a la drogadicción y al alcoholismo, y una sobredosis lo dejó en silla de ruedas en 1981.

El secreto para ser rico

Getty escribió un libro de mucho éxito titulado How to be Rich (Cómo ser Rico), en donde reveló su ‘secreto’:

“¿Mi secreto para ser rico? Levantarme temprano, trabajar hasta tarde y encontrar petróleo”, expresó. “Yo prefiero el 1% del esfuerzo de cien personas que el 100% de mi propio esfuerzo”.

Una de sus pasiones fue el arte. De hecho, contó con una colección que superaba los 4 millones de dólares, con obras de Renoir, Degas, Monet, Rubens, entre otros.

Hoy, parte de sus pertenencias se pueden encontrar en Getty Center, un lujoso edificio ubicado en California.

John Paul Getty murió a sus 84 años, el 6 de junio de 1976. Dejó una riqueza de 4 mil millones de dólares, 200 empresas y un recuerdo no solo de haber sido uno de los empresarios más exitosos del mundo, sino también uno de los más avaros.