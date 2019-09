Joker: la vez que el enemigo de Batman mató a Robin

La muerte de Jason Todd ha sido uno de los eventos más importantes en la historia de los cómics y como un momento decisivo en la vida de Batman. Este hecho fue perpetrado por el Joker, aunque no fue el responsable directo de lo que le sucedió al personaje hace tantos años.

En 1983, Jason Tood apareció por primera vez en Batman #357. Él fue creado específicamente para obtener el manto de Robin y suceder a Dick Grayson, el primer ayudante de Batman. Aunque fue popular por el papel que estaba tomando, los lectores desarrollaron un rechazo hacia él luego del cambio a su origen que le hizo Max Allan Collins.

Consciente de esto, el en ese entonces editor Dennis O'Neil realizó una encuesta para que sus fans decidan su destino en el próximo número de Batman, que se tituló "A Death in the Family". Por 36 horas, los seguidores de las historias del mejor detective del mundo pudieron llamar a dos números indicados por la compañía para decidir si Jason sobreviviría a los eventos de ese cómic o no.

Al final, más de 10 mil votos decidieron el terrible destino de Jason Todd, siendo asesinado por el Joker en Batman #428. Esto marcó un antes y después para el mundo de los cómics, para el mismo Batman y para su archi-enemigo, ya que era la primera vez que asesinaba a alguien de su familia.

¿CÓMO MATÓ EL JOKER A JASON TODD, EL SEGUNDO ROBIN?

"A Death in the Family", uno de los comics de Batman más famosas (Foto: DC Comics)

En los eventos de "A Death in the Family", que va desde el número 426 a 429 de Batman, el mejor detective del mundo libera a Jason Todd de sus deberes como Robin, ya que consideraba que tenía una naturaleza muy impulsiva, algo que podría afectar con su trabajo en el futuro.

Jason se retira y descubre que su madre, Catherine Todd, realmente no es su progenitora biológica, así que va en búsqueda de su verdadera madre. A la par, el Joker escapa de Arkham Asylum y Batman averigua que estaba intentando vender una bomba nuclear a Líbano.

Tanto Batman como Jason viajan allá y se revela que Sheila Haywood, una ayudante voluntaria de la zona, es la verdadera madre del actual Robin. Lastimosamente, el Joker la tenía bajo amenaza, así que ella traiciona a su hijo y lo entrega al payaso criminal para que haga lo que quiera.

El Joker entonces lo golpea con una palanca de metal hasta dejarlo moribundo, creando una de las escenas más controversiales del mundo de los cómics. Si bien los fans habían decidido "matar" a Jason Todd, nunca pensaron que su muerte iba a ser tan gráfica.

El Joker golpeando a Jason Todd hasta casi matarlo (Foto: DC Comics)

Y es que el segundo Robin no murió por los golpes. El Joker lo ató junto a su madre en el edificio en el que estaban y lo explotó. Batman llega al lugar demasiado tarde, ya que ambos murieron por las heridas que el payaso les había provocado.

Esto dejó una enorme herida en Batman y fue el motivo principal por el cual el murciélago se convirtió en un personaje frio, calculador y con matices de venganza que antes no tenía. La muerte de Jason Todd persiguió a Batman durante muchos años en los cómics.

De hecho, fue la primera vez que el Joker asesinaba a alguien de la familia de Batman, convirtiéndose así en el archi-enemigo principal del héroe que se culpaba por no haber llegado a tiempo a salvarlo a él y a su madre.

Pero eso no fue todo. Jason Todd no permaneció muerto por mucho tiempo, ya que en los cómics él revive para convertirse en el vigilante Red Hood. Esto ahondó aún más en los problemas que tenía Batman, ya que Todd buscaba al Joker para vengarse y buscaba a su mentor por no haberlo vengado.