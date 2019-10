La presentadora peruana Laura Bozzo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía del homenaje al fallecido José José que generó reacciones de sorpresa por parte de los seguidores del cantante mexicano.

La imagen fue captada en el programa matutino "Hoy", la semana pasada, cuando acudieron como invitados a la emisión de Televisa la primera esposa de José José, Anel Noreña, así como su hija Marysol y la asistente durante más de una década del “Príncipe de la Canción” Laura Núñez.

“Yo no me había dado cuenta, publiqué la foto, para mí fue una experiencia increíble estar con Anel, con su nieta. Luego ampliando la foto realmente me sorprendí, porque no me explicó cómo aparece esta luz”, explicó Bozzo en diálogo con Infobae.

“Toda la gente dice que eso es de alguna manera la presencia de él. Yo la presencia de él la sentí con o sin la luz, ahí estaba su hija, su nieta, la mujer que durante más de 20 años padeció cosas que nadie sabe. Yo soy una creyente absoluta de la energía, en la otra vida y en ese tipo de cosas, para mí no tendría la menor duda”, explicó Bozzo.

Esto fue comentado por diversos usuarios quienes escribieron, entre otras cosas, lo siguiente: “Su energía se siente”, “Él se encuentra ahí en esa foto”, “Esa luz que irradia en esta foto wooow. Espíritu de José José, presente”.