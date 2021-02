Joseph Flavill es un joven británico de 19 años que se ha vuelto noticia luego de pasar 10 meses en coma y despertar sin tener ningún conocimiento de la pandemia. Además, desconoce que contrajo covid-19 hasta en dos ocasiones.

En marzo del año pasado, el chico fue atropellado por un auto mientras caminaba cerca de su casa, ubicada en la localidad Tutbury, al centro de Inglaterra. El suceso se produjo tres semanas antes de que comenzara el primer confinamiento en Gran Bretaña, informó el medio The Guardian.

Tras el accidente, Flavill entró en un coma provocado por una lesión cerebral traumática, pero poco a poco está comenzando a recuperarse. “Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar durante el último año, no creo que me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado”, dijo Flavill Smith en conversación con el medio citado.

El chico fue trasladado del Hospital General de Leicester, donde pasó los seis primeros meses, a Adderley Green, un centro de rehabilitación neurológica, en donde continúa con su recuperación. Aunque aún se encuentra en una etapa temprana del proceso, está empezando a responder a órdenes simples y a menudo se le ve sonreír.

Se supo que durante su recuperación, el joven se llegó a contagiar en dos ocasiones de covid-19, aunque sin correr ningún riesgo. “Todavía tenemos un largo camino por delante, pero los pasos que ha dado en las últimas tres semanas han sido absolutamente increíbles”, agregó su tía.

La madre de Flavill, Sharon, pudo visitar a su hijo cuando cumplió 19 años en diciembre, pero tuvo que permanecer alejada por protocolo. “En ese momento, Joseph no estaba tan consciente como ahora, y creo que ella se sintió increíblemente triste porque no estaba segura de que Joseph pudiera siquiera ver quién era ella. Llevaba meses esperando para poder ir a verlo”.