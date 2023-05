Una joven de 18 años se convirtió en emprendedora tras comprar el restaurante en el que comenzó a trabajar cuando era una adolescente.

Samantha Frye, de Ohio, Estados Unidos, tuvo su primer empleo como lavaplatos a los 16 años en Rosalie’s Restaurant, ubicado en la localidad de Strasburg.

Mientras iba ascendiendo como asistente de cocina y cocinera, tuvo dos trabajos en simultáneo: uno con su padre y el otro en un restaurante cercano.

Después de inscribirse en la Universidad Estatal de Ohio con planes de estudiar ingeniería ambiental, Samantha se enteró de que los dueños del Rosalie’s estaban interesados en vender su negocio. Ella, sin dudarlo, decidió hacerle caso a su instinto.

“Estaba pensando que tal vez esto era algo que quería hacer”, dijo la joven en conversación con la cadena WNEM-TV. “Tenía ahorros porque estaba ahorrando para la universidad, así que tenía bastante dinero ahorrado. Y pensé, posiblemente podría hacer esto”.

Fue así como la estadounidense pagó la inicial del restaurante y asumió la propiedad en abril. Si bien reconoció que este era un camino que nunca imaginó seguir, indicó que ahora se ha convertido en su prioridad.

“En este momento, esto es tan nuevo; esta es mi prioridad”, agregó. “Cinco días de la semana, estoy aquí. Si no estoy aquí, vuelvo allí haciendo la preparación. Los otros dos días, estoy en la oficina haciendo reuniones con los representantes de ventas”.

La reacción de sus padres

La decisión de la joven fue elogiada por sus conocidos y también por sus padres, quienes le expresaron su total apoyo en este nuevo desafío.

En conversación con USA Today, Brandi Beitzel, madre de la joven, confesó que no era un futuro que hubiera elegido inicialmente para su hija, pero que ahora “no podría estar más orgullosa”.

“No estaba de acuerdo con que dejara la universidad y asumiera una responsabilidad tan grande a su edad”, señaló. “Pero con el tiempo, me acostumbré y me di cuenta de que podría no haber sido el camino que imaginé, pero es el camino que ella quería tomar”.

Beitzel añadió: “Trabajé en la industria de restaurantes durante 22 años y sé que habrá muchos obstáculos y desafíos por delante, pero con su empuje y ambición, el cielo es el límite”.

