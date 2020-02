Jonathan Martin Jaime es un joven argentino que disputaba un partido de fútbol junto a sus amigos. En cierto momento, recibió una fuerte patada en la pierna derecha que le causó gran dolor, por lo que tuvo que retirarse. Lo que él jamás imaginó era que esta lesión lo llevaría a descubrir que padecía un tipo de cáncer en los huesos.

Los días pasaron y la hinchazón no bajaba. El muchacho fue derivado al Hospital Central de San Isidro, donde le recetaron antiinflamatorios y le dijeron que repose, pero volvió poco después porque se le hincharon el tobillo y el pie.

Tras 4 meses, la lesión de Jonathan no mejoraba y a pesar de las radiografías y estudios que le hacían, no encontraban solución. Los doctores no le dejaban de decir que “era un golpe mal dado”, pero todo cambió cuando un especialista en el Hospital Ángel Roffo reconoció que la inflamación era algo mucho más grave: sarcoma de Ewing.

“En el Roffo me explicaron que estaba avanzado, me preguntaron por qué no lo había llevado antes”, dijo al medio Todo Noticias Carolina Brizuela, madre del joven.

El sarcoma de Ewing, explica Todo Noticias, es un cáncer de hueso que suele comenzar por las piernas, la pelvis y los brazos. Una vez que llega a otros órganos, suele ser difícil de tratar.

Lamentablemente, en el caso de Jonathan ya se había extendido a los pulmones, por lo que debe someterse a tratamiento de quimioterapia.

Foto: Todo Noticias

Adicionalmente, los médicos desean extraer un tramo de hueso cerca de la cadera, para lo que el chico necesita una prótesis con un valor de casi un millón y medio de pesos argentinos (aproximadamente 25 mil dólares norteamericanos).

Familiares, amigos y vecinos organizan rifas y bingos para recaudar el dinero que debe llegar a tiempo para la cirugía, que será el 11 de febrero.

