Esta historia está siendo tendencia en redes sociales por lo conmovedora que resulta. Afrontar la pérdida de un ser querido no es tarea sencilla, más aún cuando se trata de uno de tus progenitores. El 17 de enero de 2023, Nilufar Nizam (“Nelly”) vio morir a su padre y desde ahí empezó a enviar mensajes de texto a su número para seguir expresándole todo su amor y cuánto lo extrañaba; sin embargo, todo cambió cuando recibió respuesta, ¿qué sucedió? Aquí te cuento los detalles de este caso que ha conmovido a miles en Estados Unidos. Además, te dejo este otro viral que también te puede interesar: “El peor error de mi vida”: joven explica por qué se arrepiente de comprar un Tesla.

Ella tiene 26 años y usó su cuenta en TikTok @nellyscous para contar a detalle lo que sintió: “Se me cayó el corazón cuando mi mensaje se volvió azul y se entregó”, escribió en su video que ya tiene 3.8 millones de reproducciones.

Según detalló, el pasado 29 de mayo de 2023 escribió este mensaje al número telefónico que usaba su papá: “Hola papá. Han pasado 5 meses desde que te fuiste. Te extraño mucho. Ojalá estuvieras aquí a mi lado. El dolor de perderte ha sido el más difícil (…) te amo tanto... Siempre te amaré y te extrañaré, papá”.

Recibió respuesta del número de su papá fallecido

La joven que aparece como Nelly en su red social enviaba constantes mensajes de texto intentando encontrar consuelo y creó una especial de hábito rutinario para ‘mantener’ esa comunicación con papá, pero jamás pensó que alguien respondería.

Todo cambió cuando la persona que recibió el mensaje le escribió un “Oh, lo siento mucho”, alertándola que “acababan de recibir este número de teléfono recientemente”.

VIRAL | Estas son las imágenes que Nilufar Nizam ("Nelly") publicó en su video que acumula 3.8 millones de reproducciones. (Foto: @nellyscous / TikTok)

El impacto de su muerte y el consuelo de enviarle SMS

Tras volverse viral su publicación en TikTok, la joven fue entrevistada por People y contó que “siempre fue muy cariñoso, afectuoso e inteligente (…) me enseñó muchas cosas maravillosas en la vida y me dio consejos que me ayudaron a mejorar mi futuro (…) siempre estuve ahí para él cuando me necesito”.

Pese a que hubo una separación en 2019 con su madre, la relación entre ellos siguió siendo muy fuerte al punto que fue su gran soporte cuando ella terminó su romance en 2022 y “recuerdo que mi papá estuvo ahí para mí en cada paso del camino hasta el día de su muerte”.

La partida de su padre fue un gran golpe porque “en ese momento perdí a dos personas en un período muy corto. Sus consejos, su risa, sus cálidos abrazos me ayudaron a recuperarme de mi relación pasada. Pero cuando él falleció, a los dos meses de terminar mi relación, me perdí de nuevo”.

Luego de un mes de su muerte, “encontré consuelo al enviarle un mensaje” y este hábito se volvió terapéutico, pero las cosas cambiaron al recibir respuesta.

“Estaba pasando por mucho en ese momento y solo quería expresar cuánto lo extraño y lo necesito. Sin embargo, tan pronto como presioné ‘enviar’, el mensaje se volvió azul (normalmente sería verde) y mi corazón dio un vuelco. Por un segundo sentí que tal vez estaba vivo y leí mi mensaje. Pero me equivoqué. Una desconocida me respondió y me notificó que tenía un nuevo número. Después de algunas de sus palabras, supe que ya no puedo enviar mensajes de texto a ese número en iMessage (…) Sin embargo, ahora le envío mensajes a través de la aplicación Telegram. Enviarle mensajes de texto siempre me reconfortó”.

