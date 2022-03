Un joven pasó uno de los momentos más insólitos de su vida tras quedar encerrado en una caja de seguridad de un banco en Buenos Aires, Argentina.

Se trata de Esteban Cervi, quien tuvo que pedir ayuda por Twitter al no poder salir de la caja de seguridad donde se encontaba. “¿Me abren por favor?”, tuiteó.

Según La Nación, Cervi entró al banco a buscar un reloj que era de su padre, quien falleció en el 2013, y luego, al tratar de salir, se dio cuenta que estaba atrapado.

“Hola, Santander. Me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Me abren por favor? Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles”, comentó en su cuenta de Twitter y su pedido de ayuda se viralizó.

Hola @Santander_Ar me dejaron encerrado en las cajas de seguridad.



¿Me abren por favor?



Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles. pic.twitter.com/awYvN0ljwC — Esteban Cervi (@EstebanCervi) March 7, 2022

El hombre afirmó que gritó, pero nadie se percató de su presencia. Es más, se movió ante las cámaras de seguridad, pero no lo veían. Por ello, llamó a la policía de Buenos Aires y fue rescatado.

Él contó al citado medio que es de España y no conoce a nadie en Argentina. “Fui a sacar el reloj que era de mi papá que ya no está, lo tenía guardado por una cuestión sentimental”, afirmó.

Cervi señaló que esta situación duró unos 40 minutos. “Vino un patrullero a los 10 minutos. Escucharon que estaba gritando adentro y entonces un empleado vino a sacarme”, afirmó.

El gerente del banco se disculpó por el problema con el afectado.

