Cambiar de vivienda es toda una aventura llena de satisfacciones, pero también de preocupación porque no se sabe cómo será el barrio y las personas que nos rodean. Numerosos son los casos de habitantes de un mismo condominio que discuten a diario o tienen decenas de problemas y talvez también te haya sucedido. Si es que en tu edificio existe un chat de WhatsApp, de seguro llegan decenas de mensajes quejándose por la música, el sonido del taladro o el inquilino que no respeta las normas de convivencia. Esto pasa en todo el mundo, pero no todo es negativo y hoy te cuento esta conmovedora historia que relató Kelly McDuff. Ella se mudó recientemente a una casa en Richardson, Texas, Estados Unidos, y quedó "sin palabras" cuando su vecino de 98 años le tocó el timbre para darle la bienvenida al vecindario.

En su cuenta en TikTok @kellyann2339, la joven de 27 años se mostró con los ojos llenos de lágrimas ante el emocionante gesto del hombre luego de llegar a la casa con su prometido Garrison a inicios de junio. “Acabamos de mudarnos a una casa y mi vecino de 98 años acaba de dejarnos un pastel para darnos la bienvenida al vecindario (…) ha vivido aquí durante 52 años y espera que lo amemos tanto como él”.

El gesto de bienvenida de un vecino de 98 años

Kelly McDuff no pudo evitar emocionarse y en las imágenes se le ve al borde de las lágrimas mientras muestra un pastel de chocolate con glaseado blanco. Tras esto movió la cámara hacia su ventana, donde se puede ver al vecino que dejó el pastel caminando a paso lento de regreso a su casa.

People conversó con la joven tras la publicación del video que ya acumula 13.1 millones de reproducciones desde que lo subió el 22 de junio. Ella contó que su amable vecino la visitó dos semanas después de su mudanza y “trajo el pastel”, pero ella le devolvió el gesto. “Al día siguiente le llevé una tarta de limón y le encantó”, contó.

En un siguiente video, Kelly compartió el momento y se escucha al hombre decirle “Dios te bendiga, cariño, me encanta la tarta de limón. No tenías por qué hacerlo, pero estoy encantado de que lo hayas hecho”.

“No tengo palabras. Estoy en las nubes y me estaré recuperando el resto de la semana (…) Ve a ver a tu vecino. Ve a tocar su puerta y tráele unas galletas”, agregó en un mensaje dedicado a sus seguidores.

Como era de esperarse, el tierno video del gesto del vecino recibió decenas de comentarios: “Si tuviera un vecino así lo invitaría a cenar o lo visitaría”, “Me hizo llorar este video por favor más gente así en el mundo”, “Ya no hay gente tan amable”, “Aqui llorando con ganas de abrazar al señor”, “Yo con el pastel en la mano al segundo de recibirlo me hubiese puesto a llorar en frente de él”, escribieron.

