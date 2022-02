Julie Haneline es una mujer de Greenville (Carolina del Sur, Estados Unidos) que estaba ahogada en deudas. Préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y compras frívolas la llevaron a una complicada situación financiera; sin embargo, se las arregló salir adelante e incluso consiguió ahorrar suficiente dinero para comprarse varias casas.

Hace cinco años, decidió cambiar sus hábitos luego de hacer un curso de finanzas en la universidad y se propuso no gastar ni un centavo más allá de lo necesario como en alquiler o alimentación. Grande fue su sorpresa al ver la cantidad de dinero que gastaba en compras superfluas, informó el medio británico Metro.

El experimento fue tan exitoso que Julie decidió repetirlo todos los años desde entonces. Usualmente ahorra entre 950 y 1200 libras, es decir, entre 1300 y 1700 dólares, acumulando un ahorro de alrededor de 8500 dólares.

“Tomé malas decisiones”

La vida de Julie, de 36 años, cambió tras graduarse en 2007. Tras ello, quedó con una deuda de 27,200 libras (cerca de 37 mil dólares) en préstamos estudiantiles. A eso se sumaba el pago de su tarjeta de crédito y la compra de un auto con financiamiento.

“Hubo un momento en el que tuve que empezar a poner la matrícula y el alquiler en mi tarjeta de crédito en la universidad porque no ganaba suficiente dinero con mi trabajo de medio tiempo”, dijo la mujer, según consigna el citado medio. “También tomé malas decisiones de compra. Me encantaba comprar ropa nueva. ¡No tenía la autodisciplina a los 20 años que tengo ahora!”.

En un inicio se concentró en pagar la deuda, pero una vez que la canceló en 2014, Julie no paró y continuó con su plan de ahorro.

Deuda cancelada, cambio de hábitos e inversión en bienes raíces

No obstante, las cosas no fueron del todo sencillas. La joven llegó a juntar dinero viviendo con amigos y durmiendo en un sofá.

“Tener un compañero de cuarto no era lo ideal cuando tenía 20 años”, expresó, “pero hice lo que tenía que hacer para poder pagar la deuda y ahorrar para mi primera casa”.

Una vez que pagó lo que debía, Julie invirtió el dinero que había ahorrado en la compra de una propiedad.

“Después de comprar mi primera casa, supe que algún día alquilaría esa propiedad y comenzaría a invertir en bienes raíces”, explicó. “Compré una segunda casa en 2019, me mudé a esa y alquilé la primera”.

Foto: @juliehaneline

Ese mismo año, Julie compró dos propiedades más, las cuales arrendó. La única deuda que tiene ahora es la hipoteca de sus casas, pero obtiene buenos ingresos gracias a ellas.

Agregó que rara vez toca sus ahorros, aunque se dio el gusto de viajar en crucero en 2019. Aquella vez visitó República Dominicana y las Islas Turcas y Caicos.

Sus consejos para ahorrar

Para cualquiera que busque reducir sus gastos, Julie tiene varios trucos que sirven para mantenerse encaminado. “Solo di no”, enfatiza.

“No salga a comer, no compre, no consuma alcohol, pause las suscripciones y las membresías que no son una necesidad, como membresías de gimnasios, cajas de suscripción de belleza, aplicaciones, etc.”, declaró. “Y trate de aguantar el mantenimiento del cabello y las uñas, y solo compre artículos en la tienda de comestibles que sean para una receta o refrigerios saludables”.

“No lo encuentro [el mes sin gastos] tan difícil”, agregó, “porque es solo uno de los 12 meses del año y la recompensa vale la pena”.

Una dieta de tipo ayuno como Whole30 (que hace hincapié en el consumo de alimentos integrales y nutritivos y elimina algunos elementos como el azúcar, el alcohol, los cereales, las legumbres, la soja y los productos lácteos) también contribuye a su éxito durante un mes sin gastos.

“Con Whole30 puedes no salir a comer de todos modos, así que me ayuda a no tener la tentación de pedir comida para llevar debido a las restricciones alimenticias”, explica. “He oído hablar de personas que hacen todo lo posible sin gastar y ni siquiera compran gasolina, por lo que van en bicicleta a todas partes una vez que han usado toda su gasolina. Ahora no soy tan extrema, pero creo que es increíble”.

Otro consejo importante es planificar sus comidas antes de embarcarse en un mes sin gastos, así como ser creativo con lo que hay en su alacena. Asimismo, Julie asegura que el apoyo de un tercero también ayudará.

“Haz que un amigo o un miembro de la familia lo haga contigo para hacerte responsable”, dijo Julie. “Tengo ocho personas en un grupo de chat haciéndolo conmigo”.

Gracias a sus consejos de ahorro, Julie ha conseguido más de 400 mil seguidores en TikTok. Uno de sus videos más populares es uno en el que explica la importancia de tener dos cuentas de ahorro, una para gastarlo en compras, salidas nocturnas y regalos, y otra para pagos importantes como facturas, gasolina y deudas.

“Me encanta usar mi plataforma para alentar a las personas, ayudarlas y brindar energía positiva a los demás”, agregó. “El enero sin gastos me hace muy feliz porque ahorro dinero y restablece mis intenciones de gasto para el año”.

“También es una gran práctica de autodisciplina, que creo que es una gran cualidad en todos los aspectos de la vida”.