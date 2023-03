Kevin Hill, un hombre de 55 años en el Reino Unido, asegura haber estado unos minutos en el “reino de los espíritus” y “volvió de la muerte” porque todavía no era su hora. Su peculiar historia ha causado gran revuelo en las redes sociales porque, según el sujeto, no existe “ninguna luz al final del camino” como muchos quieren hacer creer.

El corazón de este escritor de Derby se detuvo en el hospital mientras estaba siendo tratado por alcifilaxis, una extraña y grave enfermedad en la que el calcio se acumula en los pequeños vasos sanguíneos de la grasa y los tejidos de la piel.

“No estaba mirando mi cuerpo, pero estaba separado de mi cuerpo”, precisó Hill.

En verano de 2021, el sujeto afirmó que sus piernas hinchadas se debían a la retención de agua y, además, los médicos descartaron sus síntomas hasta que consiguió una cita en la Unidad de Cuidados Coronarios en Derby Royal Hospital.

Mientras lo operaban, el sujeto de 55 años aseguró que “volvió a la vida” y que no hay que seguir ninguna luz. “Era como si estuviera en el reino de los espíritus: estaba consciente de lo que estaba pasando pero tenía mucha paz”, así recoge sus declaraciones el portal The Sun.

Kevin reveló que estaba observando al personal médico tratando de salvarlo tras ‘fallecer’, y que la singular experiencia lo hizo reflexionar sobre las cosas.

Kevin Hill, agradecido con la segunda oportunidad que le dio la vida. | Foto captura: SWNS

“Entonces me fui a dormir y me desperté, vivo y el sangrado se había detenido. Sabía que no era mi hora de morir. La situación me ha hecho reenfocar mis prioridades”, agregó.

Una segunda oportunidad

Tras permanecer casi un año en el hospital, Kevin volvió a casa para continuar con su proceso de recuperación con el apoyo de su esposa Camille Hill, de 52 años. Los médicos le dijeron que había perdido 65 kg de peso en agua.

“Estoy en las etapas finales de recuperación. En mi pierna derecha, todavía tengo algo de dolor, pero no está cerca del nivel que solía ser, lloraría durante horas”, finalizó.