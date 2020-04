Los problemas y las pandemias traen no solo problemas sino también oportunidades. Así parecen atestiguarlo Kim Kardashian y su hermana mayor, Kourtney Kardashian, quienes --al menos para la prensa de espectáculos estadounidense-- han solucionado por completo sus diferencias. Esto luego de que ambas se agarren, literalmente, a puñetes en un video que dio la vuelta al mundo y que anticipó el inicio de la más reciente temporada de “Keeping Up with the Kardashians”, uno de los realities más duraderos de la cadena E!

Como se recuerda, lo que parecía una discusión más entre hermanas de personalidades distintas, terminó a los golpes frente a cámaras. La vida real se tornó una pesadilla cuando Kim increpó a su hermana por supuestamente no ser un ejemplo de responsabilidad. Es público que la empresaria y madre de tres hijos jamás ha tomado a bien las críticas ni los reproches. Tampoco permite que le enseñen a cuidar sus hijos y menos a manejar correctamente su agenda.

Entonces, mientras Kendall y Kourtney discutían, Kim intercedió para prender fuego. Los manazos no faltaron y todo parecía listo para causar expectativa en torno a una nueva temporada que promete muchas sorpresas. La noticia se expandió en redes sociales rápidamente. Videos del avance publicados por E! en YouTube muestran lo que parece muchos era un desencuentro irreconciliable, una herida difícil de cerrar.





¡Feliz cumpleaños, Kourtney! ¡Tuve que encontrar algunos buenos recuerdos para celebrarlo hoy! Recuerdo estos momentos tan vívidamente. Amo tu fuerte voluntad de hacer lo que sea que haga feliz a tu alma, el amor que tienes por tus hijos y por ser la mejor hermana mayor. No podría estar más agradecido por nuestros recuerdos juntos. Te quiero mucho y no puedo esperar hasta que todo termine para que podamos celebrar juntos", le dedicó Kim Kardashian a su hermana en Instagram.









El mensaje publicado por Kim Kardashian en Instagram vino acompañado de una celebración bastante particular. La distancia social que implica la pandemia desatada por el coronavirus (covid-19) imposibilita que ambas hermanas se acerquen y abracen como desearían. Esto no frustró que una caravana de lujosas camionetas llegue a la residencia de la madre de tres hijos, quien pasó un buen momento viendo cómo la felicitaban a varios metros de distancia.

El capítulo que incluía la pelea entre Kim y su hermana mayor fue emitido a finales de marzo. No es la primera vez que ambas hermanas hacen evidentes sus diferencias, sin embargo, llamó la atención la violencia de los reproches. Un mes después, el mensaje publicado por la millonaria socialité este sábado hace pensar que todo ha sido superado en bien de los millones de televidentes del programa semanal.





Como hermana mayor, Kourtney estuvo siempre cerca a su hermana Kim. Vio cómo esta fue creciendo en el ámbito del entretenimiento y la farándula. Aunque la hoy madre de cuatro niños y esposa de Kanye West brilla con luz propia, el reality “Keeping Up with the Kardashians” es un combo completo. Es por ello que muchos se preguntaron si la presencia de Kourtney está asegurada para las temporadas posteriores.





De lo que sí estamos seguros es que, pase lo que pase, la presente temporada del reality de E! tendrá grabaciones ambientadas en la pandemia desatada por el coronavirus (Covid-19). El distanciamiento social al que hace mención Kim Kardashian en sus stories motivará variaciones en el rodaje de la sintonizada serie, cuya traducción al español se transmite los días martes vía el canal 302 de Movistar TV.

Kim Kardashian tiene 166 millones de seguidores en Instagram mientras que su hermana mayor 89 millones. Esta última tiene tres hijos fruto de su pasada relación con Scott Disick. Actualmente la mayor del clan es CEO de POOSH.COM, su marca vinculada al lifestyle. En más de una ocasión ha dicho que su prioridad es criar a sus hijos y no el entretenimiento, pero valgan verdades, el ráting, los millones por contrato y la necesidad natural de figurar, puede cambiar incluso las decisiones más firmes.









En Estados Unidos, la pandemia del coronavirus viene dejando cifras rojas día tras día. Entre gobernadores y alcaldes que no se ponen de acuerdo con el presidente Donald Trump, cada jornada informativa se rome récord en cifras de muertes. Al 18 de abril había casi 700 mil infectados y casi 40 mil muertos. Las zonas más perjudicadas en dicho país son, sin duda, Nueva York.

Con 18 temporadas, “Keeping Up with the Kardashians” es un programa marcado por la polémica de sus rostros. Kendall tiene poca participación, a Kylie parece importarle poco, mientras que a Chloé la presencia de la cámara no le molesta en absoluto. Quien sí parece dispuesta --como si fuera la mayor-- a seguir adelante en pantallas es Kim Kardashian, que reparte su tiempo posando en Instagram con el cuidado de sus hijos y el crecimiento de sus empresas.





