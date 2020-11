VIRAL | En un operativo militar desplegado en el 2019 contra miembros de Al Qaeda en las montañas de Afganistán, Kuno, un perro pastor belga de las Fuerzas Armadas Británicas se interpuso para derribar a un francotirador y resultó gravemente herido. A pesar de quedar discapacitado y usar prótesis para siempre, hoy su acto de heroísmo es reconocido por todos en el Reino Unido.

CLIC AQUÍ: Las historias más vistas de Mag

Inmovilizadas por el fuego de granadas y ametralladoras de un insurgente, las fuerzas especiales no pudieron moverse durante una redada en Afganistán el año pasado. Pero Kuno, de cuatro años, entró en acción y se enfrentó al pistolero sin dudarlo para neutralizarlo y cambiar el curso de la misión.

El valiente pastor belga Malinois recibió un disparo en ambas piernas durante su acto y sufrió lesiones que le cambiaron la vida para siempre. Ahora retirado, Kuno ha sido galardonado con la Medalla Dickin por su valentía, igual a la Medalla Victoria Cross, el premio más alto en el sistema de honores británico.

Se le entregó la medalla a través de una ceremonia virtual. El acto de valor de Kuno se produjo mientras trabajaba como perro de protección y detección canina en 2019. Su papel era apoyar a las fuerzas británicas en áreas montañosas, como encontrar explosivos y derribar al enemigo, de ser necesario.

Kuno recibió la Medalla Dickin, condecoración que se le otorga a animales por sus acciones señaladas en época de conflictos bélicos. (Foto: PDSA)

Kuno y el soldado a cargo de él fueron los primeros en bajar del helicóptero durante la operación. Mientras corrían por el campo abierto hacia el complejo, se vieron bajo una ráfaga de ametralladora. El equipo de asalto británico ingresó al complejo, donde Kuno fue liberado para neutralizar al atacante.

Lo hizo con éxito, luego continuó con su tarea de detección y en cuestión de minutos descubrió una gran cantidad de armas ocultas y explosivos en el complejo. Kuno regresó con su adiestrador y el equipo continuó su misión, moviéndose hacia otro conjunto de edificios. Entonces, varias granadas detonaron repentinamente muy cerca del equipo y una ráfaga de ametralladora atravesó una puerta.

Otro insurgente enemigo se había escondido en un patio y estaba disparando a la fuerza de asalto mientras se acercaban. Inmovilizada por fuego preciso, la fuerza de asalto no pudo moverse sin sufrir bajas.

El soldado a cargo de Kuno, confiado en su habilidad, soltó la correa para que neutralice al atacante. El perro no dudó y atravesó corriendo la puerta para atacar al enemigo que venía disparando incesantemente con un arma. Sorprendido por la velocidad y la agresión de Kuno, el enemigo disparó salvajemente hacia la oscuridad. El valiente can entrenado para la tarea no dudó en saltar contra él.

Kuno fue evacuado en un helicóptero y su pata trasera izquierda no pudo ser salvada. La derecha, además, quedó gravemente dañada. (Foto: kuno_themwd | Instagram)

Desafortunadamente, Kuno recibió heridas de bala en ambas patas traseras. Pese a ello, Kuno se lanzó contra el atacante, mordiéndole el brazo y tirándolo al suelo. El insurgente quedó rápidamente inmovilizado pero, a pesar de sus heridas, Kuno continuó atacándolo. Las acciones de Kuno alteraron el curso de la batalla y la fuerza de asalto entró rápidamente al patio, neutralizando al enemigo.

El perro recibió primeros auxilios de inmediato y fue evacuado con la fuerza de asalto, recibiendo atención vital en la parte trasera del helicóptero. Sus heridas fueron graves, una bala no alcanzó por poco una arteria principal, y requirió de varias operaciones de parte de un equipo de veterinarios para salvarle la vida en el quirófano antes de estar lo suficientemente estable como para regresar a casa.

Las graves lesiones que sufrió el valiente Kuno han demostrado que le cambiaron la vida y su pata trasera no pudo salvarse, por lo que tuvo que ser amputada. Ahora el pastor belga Malinois de cuatro años disfruta de su jubilación junto a su nueva familia y tras convertirse en el primer can de trabajo militar de las Fuerzas Armadas Británicas en ser equipado con unas prótesis hechas a su medida.

Kuno es parte del ejército británico y en una de sus misiones recibió varios disparos de parte de Al Qaeda. (Foto: kuno_themwd | Instagram)

“Kuno es un verdadero héroe. Sus acciones ese día cambiaron el curso de una misión vital, salvando múltiples vidas. Y a pesar de las lesiones graves, cumplió con su deber sin vacilar. Por esta valentía y devoción al deber, nos sentimos honrados de darle la bienvenida como el último merecedor de la Medalla Dickin”, dijo Jan McLoughlin, director de PDSA, organización que condecoró al valiente can.

Por otra parte, el secretario de Defensa británico Ben Wallace señaló a Daily Mail: “Estoy encantado de que Kuno reciba la medalla. Es un testimonio de su formación, valentía y devoción al deber que sin duda salvó vidas. Estoy muy orgulloso del papel que desempeñan nuestros perros de trabajo militares. La historia de Kuno nos recuerda hasta dónde llegan estos animales para mantenernos a salvo”.

Hoy Kuno ya es un perro jubilado después de convertirse en el primero perro de trabajo militar en ser equipado con prótesis hechas a medida. (Foto: kuno_themwd)

La Medalla Dickin es una condecoración que se le otorga a animales por sus acciones señaladas en época de conflictos bélicos desde el año 1943, y que puede ser considerada como un equivalente de la Cruz Victoria que se le entrega a los militares de las FF.AA. británicas. La entrega de esta condecoración fue idea de Maria Dickin, fundadora de la institución PDSA (sigla de People’s Dispensary for Sick Animals).

La Medalla Dickin Está hecha de bronce y tiene inscritas las leyendas “For Gallantry” (Por la valentía) y “We Also Serve” (También servimos) dentro de una corona de laurel. Esta medalla porta una cinta con rayas verdes, marrón oscuro y azul pálido. Dicha medalla es presentada y entregada por el alcalde de la ciudad de Londres. En la actualidad, tan sólo 63 animales han sido condecorados con esta medalla.

VIDEO RECOMENDADO

El emotivo rescate de un perro atrapado en las inundaciones de México

1 de 3 México golpeado pero jamás derrotado 2 de 3 Un perro que se aferró a la vida con “garras y dientes” 3 de 3 Un paseo en bote que nunca olvidará

MÁS HISTORIAS...