Hay personas que, aunque un familiar falleció, no dejan de lado suscostumbres o bromas para tenerlos presentes. Eso ocurrió en Estados Unidos con unos familiares que dedicaron un peculiar epitafio en la lápida de su difunto padre. Sin embargo, la comunidad lo calificó como una blasfemia y aquí te contamos los detalles de la historia.

El insólito hecho tuvo lugar en el cementerio Warren-Powers, ubicado en el condado rural de Polk, uno de los 99 condados del estado estadounidense de Iowa. De acuerdo con Wikipedia, en el año 2000 tenía una población de 374 601 habitantes con una densidad poblacional de 273 personas por km².

En ese camposanto fue enterrado Steven Paul Owens, quien falleció a la edad de 59 años en septiembre del año pasado. Su familia instaló recientemente una lápida en su tumba para “jugar una broma”, pero causó controversia al poco tiempo.

Tal como describe News Channel 8, en un lado se puede leer el nombre del difunto, su fecha de nacimiento y su muerte, como se suele inscribir en cualquier lápida. “Si no escuchas, tendrás que sentir”, es la frase que acompañan los detalles.

Una familia colocó una lápida en la tumba del difunto padre que causó controversia en la comunidad de Camp Township. (Foto: News Channel 8).

Sin embargo, en la otra cara se aprecia un mensaje que, a simple vista, podría resultar hasta conmovedor, pero si se presta atención en la primera letra de cada frase, uno cambia de opinión rápidamente: “F… OFF”.

El epitafio en inglés dice lo siguiente: “Forever in our hearts, until we meet again, cherished memories known as our son, brother, father, papa, uncle, friend & cousin”.

Una familia le dedicó un epitafio peculiar al difunto padre Steven Paul Owens, pero la comunidad de Camp Township lo calificó de blasfemia. (Foto: News Channel 8).

Traducido al español se lee como “Por siempre en nuestros corazones, hasta que nos volvamos a encontrar, preciados recuerdos de quien fue nuestro hijo, hermano, padre, papá, tío, amigo y primo”.

“Es una blasfemia”

La familia Owens aseguró que el término era utilizado por su padre para situaciones familiares y que todo se trató de una broma para recordarlo. “Era un término cariñoso. Si te dijo eso, significaba que le gustabas. Si no le gustabas, no te hablaba”, afirmó una de sus hijas.

La inscripción, sin embargo, no fue tomada con humor por la comunidad de Camp Township y las familias de otras personas enterradas en el cementerio.

El camposanto es supervisado por su Junta de Síndicos, la cual no permite blasfemias en los monumentos porque “aquellos otros que tienen un lugar en el cementerio tienen el derecho a la decencia que se les otorga”, según un indicaron en un comunicado difundido por medios locales.

La comunidad de Camp Township exigió a la familia Owens que retire la lápida del cementerio. (Foto: News Channel 8).

La familia del extinto Steven ha expresado su deseo de llegar a un acuerdo con la Junta para que la lápida permanezca en el cementerio, pero los representantes de la organización no quieren cambiar de postura.

“Esta comunidad no se detendrá hasta que le quiten la lápida”, afirmaron.

Síguenos en nuestras redes sociales: