Miles de perros son abandonados por sus dueños, debido a diversos factores. En Argentina, una mujer dejó en las afueras de un local a su mascota junto a una carta en la que explicaba sus motivos. Un refugio de animales rescató a Sofía y ahora le están buscando un nuevo hogar con ayuda de los usuarios de las redes sociales.

Hace unos días, una perrita fue abandonada cerca de un local ubicado en Bulnes al 1200, en Palermo. Cerca de donde se encontraba Sofía, como se llama la mascota, había una carta escrita de puño y letra por su dueña, quien quedó desempleada.

“Hace tres meses que no puedo comprarle la medicación. Tiene 13 años y es lo más dulce y hermoso que tengo. Estoy sin trabajo hace seis meses y no puedo comprar la comida tampoco. Come carne a la plancha y zapallo. Los proceso porque le cuesta masticar”, se lee en parte de la misiva.

Sofía atraviesa por una delicada enfermedad y las medicinas que le son suministradas no están al alcance de su dueña, quien dice sentir en la carta “una frustración espantosa”.

“Hijita mía, mamá te ama muchísimo. Espero que sepas comprender. No tengo trabajo. Te amo, Sofía. Mamá”, escribió la mujer en la parte final de la carta.

Refugio busca que perrita se reencuentre con su dueña

Un refugio de animales, Zaguates Refugio, acogió a la perrita y dio inicio a una campaña en las redes sociales para poder encontrar a su dueña.

“La tristeza de Sofi nos impulsa a empezar la búsqueda de su humana, para que vuelvan a encontrarse y, entre todos, ayudarla a que a Sofi no vuelva a faltarle de nada”, fue el mensaje del refugio.

Los usuarios que viven en Palermo se conmovieron con la historia de Sofís y no dudaron en colaborar con la dueña, según se puede apreciar en la sección de comentarios de la publicación de Instagram.

“Mamá de Sofi, ojalá aparezcas, ella te necesita, estamos dispuestos a ayudarte y a no juzgarte, ya que no somos quienes y cada situación es especial. Sofi te está esperando”, comentó una usuaria. “Nosotros le compramos las medicinas y se las damos, para así ayudarla con los gastos”, escribió otra usuaria.

En diálogo con La Nación, la fundadora de dicho refugio, Macarena Medina, contó que la perrita Sofía fue sometida a una serie de estudios médicos y que siguen buscando a su dueña.

“No conseguimos cámaras de la zona. Por favor, no perdamos el foco de que se trata de Sofi y su bienestar. La carta nos llegó a lo más profundo y decidimos tratar de encontrarla. Les pedimos que nos acompañen sin juzgar”, declaró al medio argentino.

“Esperamos poder encontrarla, a través de una gran red. Todo es posible”, sentenció Medina.

