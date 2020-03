“Cuando todo fue anulado en rugby, me pregunté cómo podía ayudar, incluso sin competencia médica”, empieza su relato Maxime Mbanda, de padre congoleño y madre italiana, para la cadena de noticias internacional AFP. "He encontrado la Cruz Amarilla, que tenía un servicio de transporte de medicamentos y de alimentos para las personas de edad avanzada”, continúa narrando. Maxime es uno de los guerreros que enfrenta al coronavirus.

Maxime Mbanda es una reconocida figura del rugby italiano. El jugador, de 27 años, que se desempeña como tercera línea del Zebre Rugby de Roma, tenía que sostener un encuentro clave ante Inglaterra en su partido internacional número 21° con la azzurra; pero, en vez de eso y debido a la suspensión de actividades deportivas, cuando conversó con la agencia se vio cumpliendo su cuarta jornada de voluntariado junto a la Cruz Amarilla de Parma, en la popular región de Emilia Romaña, una de las áreas más afectadas por el coronavirus.

Maxime Mbanda, durante su jornada de voluntariado (Foto: Instagram / Maxime Mbanda)

Colocándose una mascarilla, guantes desechables y un traje de protección íntegro, Maxime Mbanda comenzó su primera jornada de voluntariado abasteciendo de buconasales, alimentos y prescripciones médicas a los hospitales de la región. Pero, a la tercera asistencia del voluntariado, se le reubicó en un área en donde su físico, juventud y habilidades fueran mejor aprovechadas.

“Me encontré trasladando pacientes con coronavirus de un hospital de la región a otro. Ayudo con la camilla o si hay que llevar pacientes en una silla de ruedas. Llevo también el oxígeno”, explicó Maxime Mbanda. Y es lógico, su fuerza y musculatura, desarrollada por su práctica en el rugby, le permite desplazar con mayor facilidad el peso de los distintos pacientes, más el añadido de las sillas de ruedas o las camillas.

“Si la gente viera lo que yo veo en los hospitales, no habría colas delante de los supermercados. Reflexionarían varias veces antes de salir a hacer footing”

El voluntario en el manejo de ambulancias continúa su relato. Maxime Mbanda cuenta también la realidad de los médicos y enfermeras. “Veo a gente de todas las edades, con respirador, con oxígeno, médicos y enfermeras que hacen guardias de 20 o 22 horas, que no duermen un minuto y que descansan un poco el día después”, comenta.

“Escuchan los lloros, los médicos y enfermeras que corren de un servicio a otro. La primera persona que saqué de un hospital me contó que había visto morir tres horas antes al vecino de la cama de al lado. Y durante la noche, otras dos mujeres murieron en la sala en la que estaba. Nunca había visto morir a nadie”, recalca.

Maxime Mbanda al lado de la ambulancia que maneja en Italia como voluntario (Foto: Instagram / Maxime Mbanda)

Pero Maxime Mbanda no solo hace el voluntariado de manejar ambulancias. En algunas ocasiones, sus ojos son los últimos que ven los pacientes diagnosticados con coronavirus. Ahí tiene que fungir de psicólogo. Sin ninguna experiencia clínica, pero, con el apoyo de su novia y los consejos de su padre, cirujano en Milan, explica los sentimientos que trata de transmitir antes de que le llegue la muerte al diagnosticado.

"Cuando ves su mirada... Incluso si no pueden hablar, comunican con los ojos y te dicen cosas que no puedes imaginar”. Y continúa, “lo que es terrible, es que cada vez que los tocas, que les das una simple caricia en la ambulancia para confortarlos, debes inmediatamente desinfectarte las manos. Comencé hace ocho días, sin día de pausa y con rotaciones de 12 o 13 horas. Pero frente a lo que veo en las salas de enfermedades infecciosas, me digo que no puedo estar cansado”, reafirma dándose fuerzas para continuar con su labor de voluntariado.

SU RELATO EN INSTAGRAM

Maxime Mbanda sujetando la mano de una enferma de coronavirus (Foto: Instagram / Maxime Mbanda)

“El miedo es normal. Pero hay pequeñas cosas que pueden ser hechas con total seguridad y que ofrecerían media hora o una hora de descanso a los que están en primera línea. Para ellos, una hora es fundamental”, publica Mbanda en la red social de las fotos. Acostumbrado a detener el paso a sus rivales, el italiano se alienta asimismo a seguir, a continuar con su labor voluntaria. “Mientras tenga fuerzas, continuaré. Mientras haya urgencias, seguiré”, cierra.

A la fecha, Italia registra más de 64.000 infectados y 6.000 muertos, aunque, reconoce el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli,"el dato de un enfermo certificado por cada diez no registrados es creíble". Con esta información, las cifras se podrían elevar sobre el medio millón de contagiados.

En el mundo, la mortal pandemia ha registrado cerca de 400.000l infectados de covid-19 y más de 17.000 muertos; aunque, lamentablemente, estás escalofriantes cifras en menos de 24 horas serán actualizadas en aumento.

¿CUÁNTO DURA EL PERÍODO DE INCUBACIÓN DE LA COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los 5 días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE EL CORONAVIRUS EN UNA SUPERFICIE?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

