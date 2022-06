Un impactante momento se vivió el último miércoles 22 de junio durante el Mundial de Natación. La nadadora estadounidense Anita Álvarez estaba terminando su rutina durante la final del solo libre de natación artística cuando perdió el conocimiento. Ante el desmayo, su entrenadora Andrea Fuentes no lo pensó dos veces y saltó al agua para ayudarla. Superado el susto, esta es su dura confesión del porqué decidió lanzarse a la piscina.

Ante la mirada atónita de los asistentes, la reconocida ex nadadora profesional española entró a la piscina con ropa de calle junto con un personal de la organización. Tras ser atendida por las autoridades médicas se informó que estaba fuera de peligro.

La confesión de Andrea Fuentes

En la piscina de la Isla Margarita en Budapest todo se detuvo cuando Anita Álvarez, de 25 años, no daba muestras de reacción y estaba hundida en el fondo sin respirar.

“Ha sido un buen sustito, me he tenido que tirar porque no lo hacían los socorristas (...) Hoy ha estado dos minutos sin respirar (...) Cuando una nadadora acaba lo primero que hace es respirar, ella se hundía y nadie reaccionaba, así que me he tirado yo”, dijo la entrenadora Andrea Fuentes tal como recoge el periódico deportivo español Marca .

La cuádruple medallista olímpica en Pekín y Londres saltó a la piscina al rescate de la joven vistiendo pantalón y camiseta, buceó hasta el fondo y la arrastró hasta la superficie.

Anita Álvarez, nadadora estadounidense, dio un gran susto en el Mundial, pero fue rescatada a tiempo por la entrenadora Andrea Fuentes. (Foto: AFP)

Esta es la segunda vez que Anita Álvarez sufre un desmayo en competencia, pues en el preolímpico de Barcelona, previo a los Juegos de Tokyo 2020 vivió un episodio similar en donde también su entrenadora Fuentes fue quien entró a rescatarla.

Por qué los socorristas no se lanzaron por Anita Álvarez

El actual reglamento del Mundial de Natación impide la intervención de los socorristas sin una señal del árbitro, razón por la cual ninguno saltó a la piscina cuando Anita Álvarez empezó a hundirse y la entrenadora Andrea Fuentes fue la primera en entrar al agua. Tras el incidente, la Federación Internacional de Natación (FINA) anunció que revisará este regla.

Según explicó el director del servicio de salud de los mundiales, Béla Merkely, esto es para evitar interrupciones de los programas de las competiciones “en caso de un eventual malentendido”. Agregó que “después de que la entrenadora se lanzara en la piscina, los socorristas, viendo la situación, ya no esperaron la señal de los jueces e intervinieron”.