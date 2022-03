Apasra Hongsakula es una tailandesa de 75 años que fue coronada como Miss Universo en 1965. Han pasado 57 años desde entonces y la exreina de belleza prácticamente no ha envejecido. Su aspecto suele causar asombro entre los usuarios de redes sociales, pues pareciera que los años no pasan por ella.

La exreina de belleza nació el 17 de enero de 1947 en la ciudad de Bangkok. Siendo niña, fue enviada a un internado de jóvenes ubicado en Penang, Malasia, donde llamó la atención de sus compañeros y profesores por su belleza y elegancia.

Según el medio Univisión, en 1964 su vida cambió por completo luego que a sus 17 años se presentara al certamen Miss Tailandia y destacara entre todas las aspirantes. En aquel entonces, se llevó la corona del concurso, logro que le empezó a dar fama y llamó la atención en su país.

De acuerdo al libro ‘Pan-Asian Sports and the Emergence of Modern Asia, 1913-1974′, se cree que la entonces soberana de su país, la reina Sirikit, fue la encargada de preparar a la concursante para el Miss Universo.

En el certamen, llegó a la final junto con las participantes de Estados Unidos, Suecia, Finlandia y Holanda. Destacaba por ser la única concursante de origen asiático y con cabello oscuro del grupo.

Finalmente, Apasra se alzó como la más bella y, tras su coronación, regresó a su país natal, donde fue nombrada embajadora cultural por la Autoridad de Turismo de Tailandia.

En 1967 se casó con el sobrino de la reina Sirikit, con quien tuvo un niño, pero se divorciaron dos años después. Tiene otro hijo de un segundo matrimonio, el cual también terminó.

Apasra llegó a ser miembro del jurado de Miss Universo en dos ocasiones, uno en 1973 en Grecia y el otro en 1979 en Australia. También estuvo presente durante el concurso de 2005, el cual se celebró en Tailandia.

Apasra Hongsakula en la actualidad

Hoy en día, Apasra es dueña de su propio spa en la ciudad de Bangkok. Fue justamente una foto promocional de su negocio que le dio un “minuto de fama” hace algunos años.

Pese a ser una persona de la tercera edad, Apasra lucía como alguien de 30 años. Por ese entonces, se dijo que la tailandesa “no envejecía”, y esto llegó a oídos de la propia exreina de belleza.

Tras las especulaciones sobre su aspecto, diversos medios informaron que su agente aseguró que la exreina de belleza nunca se ha sometido a cirugías y que simplemente sigue una buena alimentación y practica ejercicio a diario.

Sin embargo, no son pocos quienes especular que la mujer se ha sometido a múltiples retoques de belleza, aunque consideraron que estos fueron realizados con precisión debido a lo bien que lucía.

Mediante sus redes sociales, Apasra demuestra que disfruta pasando el tiempo con sus hijos y nietos. Asimismo, continúa con la labor social en Tailandia, donde es considerada una figura de reverencia y perteneciente a la familia real.