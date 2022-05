Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y es totalmente cierto. Uno puede estar alegre, triste, ofuscado y hasta amenazado por un animal salvaje, pero este siempre estará ahí para protegernos. Una joven estadounidense puede dar fe de ello al seguir aún vida gracias a su mascota, quien se enfrentó ante un puma. Su historia se volvió viral en las diversas redes sociales.

Su nombre es ‘Eva’ y es un pastor belga malinois que se ha ganado el respeto y cariño de las redes sociales. Ella y su dueña, Erin Wilson, estaban dando un paseo por el río Trinity, California, cuando fueron interceptados por un puma, quien solo tenía un propósito: atacarlos.

El enorme mamífero carnívoro se abalanzó sobre la joven y le propinó un par de rasguños a la altura de uno de sus hombros, fue así que la mascota se enfrentó al puma para defender a su dueña, según información publicada por Abc7 Chicago.

La joven estadounidense se puso a salvo en un camión cercano y agarró una barra de hierro para darle golpes al puma, quien estaba causándole daños a ‘Eva’. Para suerte de la chica, otra excursionista se encontraba en el lugar y le empezó a tirar enormes rocas para que no siga atacando.

Tras varios golpes con rocas y el uso de un spray, el puma soltó a ‘Eva’ y de inmediato tuvieron que llevarla a una veterinaria para que le hagan Rayos X. La pastora convulsionó durante el viaje y esto fue producto del enfrentamiento.

La unión hace la fuerza

Los resultados de los Rayos X arrojaron que la mascota tenía dos fracturas de cráneo y una cavidad sinusal perforada. Con el objetivo de generar ingresos para cubrir los gastos, Wilson creó una página en GoFundMe para recibir apoyo económico.

La respuesta de los usuarios no se hicieron esperar y logró recaudar 32 mil dólares en solo días, así lo precisa Abc7 Chicago. La joven decidió no aceptar más colaboración y agradeció a las redes sociales por el gesto que tuvieron con ella y ‘Eva’, quien se viene recuperando satisfactoriamente. Erin reconoce que si no fuera por su mascota, ella estaría muerta.