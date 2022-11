La historia de Nigel Cleall es muy particular por el singular método que está implementando a fin de ahorrar dinero en las facturas de energía. ¿Cuál es ese? cubrir su techo y paredes con cartón para mantener caliente su hogar. Es más, hasta pensó en mudarse al cobertizo del jardín con su hijo de 12 años, debido a que allí hace más calor que el piso de la planta baja. ¡De locos!

Su nombre es Nigel Cleall y es un hombre de 51 años. Recientemente, el sujeto compró 330 pies (100 metros) de cartón de embalaje industrial. Lo mejor de todo es el precio por el que pagó por los tres rollos: apenas 1 euro por eBay.

¿El motivo de esta enorme compra? mantener caliente su casa en Nash Close, Martley. De acuerdo al portal Daily Mail, Cleall se vio en la necesidad de aislar su casa congelada debido a las altas facturas de energía que le cobraban cada mes.

De acuerdo al portal británico, optó por esta medida algo desesperada luego de ver que sus últimas facturas subieran a más de 1000 libras esterlinas (1168 dólares) al mes.

Nigel, quien trabaja como camionero, contó que todo esto nace luego de que Platform Housing Association, propietaria del apartamento, no llegó a acercarse a su domicilio para reparar el sistema de calefacción ni tampoco proporcionara el aislamiento adecuado.

“Básicamente estoy calentando a Martley, cuando enciendo la calefacción, atraviesa el techo. El techo tiene más de 27 años”, indicó Cleall, quien además reveló que su intención es vivir en la habitación delantera durante el invierno y ya luego ver qué hace con los otros cuartos.

Lujos que no puede darse

Como se precisó anteriormente, Nigel es un padre soltero y no puede darse el lujo de gastar dinero en poner calefacción. “Llego a casa del trabajo y no puedo encender la calefacción. No puedo pagarlo, soy un padre soltero”, agregó.

Nigel Cleall pegando cartón en el techo de su casa. | FOTO: Worcester News / SWNS

Asimismo, contó que el año pasado solo podía permitirse encender la calefacción y esto solo era cuando venían sus hijos a visitarlo, pero este año está atravesando problemas económicos muy difíciles.

“El año pasado, me costaba 120 libras esterlinas (140 dólares) por semana en electricidad, ahora estoy buscando 192 libras esterlinas (225 dólares) por semana y no puedo pagarlo”, manifestó.

El cobertizo del jardín, otro escape

Según recoge Daily Mail, si por el hombre fuera viviera con su hijo en el cobertizo del jardín, puesto que allí hace más calor que el piso de la planta baja. Por último, Cleall dejó en claro que no le hace mal a nadie y su única prioridad es que su hijo Oliver, de 12 años, no sienta frío en invierno.

