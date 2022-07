La pasión que muchas personas sienten por sus equipos de fútbol es inexplicable y muchas veces consiguen superar una serie de inconvenientes. Ese fue el caso de don Rafael, quien padece de alzhéimer severo a sus 88 años, pero que se “conecta con la realidad” cada vez que piensa en el Club Atlético Huracán de Argentina. Conoce su historia.

A sus 88 años, Rafael Antunau debe convivir con un alzhéimer severo que lo hace desconectarse de la realidad, salvo cuando le hablan del Club Atlético Huracán, equipo del cuál es fanático.

En junio de este año, su nieta Camila Brocca dio a conocer la historia del octogenario en Twitter y rápidamente se volvió viral.

“Mi abuelo está súper perdido, con un estado muy avanzado de alzhéimer, a veces no sabe quién soy, no sabe qué día es o dice que fue a una fiesta. Recién le dije que se levanté que jugaba Huracán y me dice ¡No! ¡Juega mañana contra Defensa y Justicia!”, fue lo que tuiteó la joven.

El ‘Globo’, como es conocido el equipo argentino, no tardó en responder la publicación y extendió una invitación al abuelo y a su familia para que estén presentes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, a propósito del Día del Padre.

#Huracán 🎈¡Cami! Tu historia y la de tu abuelo nos emocionó muchísimo y queremos invitarte a vos, a Rafa y a tu familia para que puedan venir al Palacio Ducó este domingo a ver al Globo y a festejar el Día del Padre.



Rafa ♥️ https://t.co/gKSGIimMbp — CA Huracán (@CAHuracan) June 14, 2022

La joven de 24 años, que estudia Periodismo Deportivo, le dio la noticia al octogenario, y este no podía creerlo. Luego de estar presente en el recinto, pudo conocer en los días posteriores al platel e incluso conversó con algunos futbolistas.

#JuegaHuracán 🎈El sueño de Rafa se hizo realidad y el nuestro también ♥️



David Garzón, sus Vicepresidentes y los jugadores le entregaron la 10 del Globo y el carnet de Socio Honorario del Club 👏🏼#VamosRafa#VamosGlobo 💪🏻 pic.twitter.com/yEpllKjFN1 — CA Huracán (@CAHuracan) June 19, 2022

“No sabe quiénes somos, ni yo ni la familia, pero siempre se acuerda de Huracán. Solo su fanatismo lo mantiene conectado a la realidad”, declaró para CNN.

“Hace cuatro años su alzhéimer empeoró”

Rafael Antunau nació en Jacinto Aráoz, en la provincia de La Pampa, y “a los cinco o seis años se mudó a una pensión en Parque Patricios”, cerca de la cancha de Huracán, según declaró la joven a Radio La Red.

En su juventud, el fanático del ‘Globo’ conoció a la que se convertiría en su esposa y la pareja empezó a vivir en Necochea. “Después se vinieron a La Plata, donde vivimos”, reveló la joven.

Lamentablemente, la esposa de Rafael murió hace casi cinco años y, desde ese momento, el anciano quedó muy triste. Su enfermedad también empezó a tornarse más evidente.

Desde ese momento, la joven hizo todo lo posible por levantarle el ánimo a su abuela y encontró en el fútbol a la mejor arma. Un día lo invitó a la cancha para ver un partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo del cual es hincha, y Huracán.

Ese partido lo ganó el ‘Globo’ y don Rafael quedó fascinado por el aliento de los hinchas. Era la primera vez que regresaba a un estadio, después de cuarenta años.

“Él dice que estaba muy abajo de su vida, pero que con ayuda mía con ayuda mía logró remontar su vida y le devolvieran las ganas de vivir. Él siempre dice que le salvé la vida”, confesó la joven a CNN.

