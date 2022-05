Medios colombianos dieron a conocer el caso de Noralba Garzón Correa, una mujer de 77 años que acaba de graduarse de la universidad. Su historia ha inspirado a muchos en redes sociales, demostrando que la edad no es un ningún impedimento para cumplir metas siempre que haya voluntad.

El día de su graduación, llevada a cabo en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia, Garzón se llevó todos los aplausos luego de recibir su título que la acredita como licenciada en Ciencias Sociales con énfasis en Básica Primaria de la Universidad del Quindío.

Según el sitio web de la institución educativa, la mujer inició sus estudios en 2014 y los culminó en 2019. Aunque cumplió con todos los requisitos para graduarse en 2020, decidió esperar hasta que se pudieran realizar nuevamente las ceremonias presenciales.

Noralba contó que, desde que era una niña, quiso superarse educativamente; sin embargo, no era necesario que las mujeres estudiaran en la época en la que ella creció.

Sus estudios de primaria los comenzó siendo ya una adulta, en el año 2000. Con el apoyo de su hija mayor logró acabar el bachillerato y, posteriormente, inició la universidad, a pesar de saber que difícilmente podrá ejercer la carrera debido a su edad.

Su nieta, el mayor impulso para convertirse en profesional

De acuerdo a la graduada, el autismo que le diagnosticaron a una de sus nietas fue su mayor impulso para convertirse en profesional. La imposibilidad de la niña para hablar y comunicarse con los demás, especialmente con sus compañeros y docentes, la llevó a enfocar su trabajo de grado en ese tema.

“Cuando intenté hablar con los docentes sobre la condición de mi nieta, estos en muchas ocasiones me ignoraban al carecer de conocimiento al respecto. Desde entonces, decidí estudiar y dedicarme al tema del autismo para que, cuando volviera a hablar con una persona de ello, pudiera referirme con propiedad y supieran que conocía del tema”, declaró.

Por otra parte, Noralba habló sobre la importancia de que más personas mayores se animen a cumplir sus metas académicas.

“El estudio nunca sobra, si uno no estudia, no es nadie. He visto con mucha tristeza cómo las personas por su edad o por alguna otra razón, y a pesar de tener la forma de estudiar, tienen un concepto tonto y se cierran a esa posibilidad. A nosotros los mayores nos dan algunas enfermedades relacionadas con la inactividad de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, algo que se podría mitigar, por ejemplo, con estudios en alguna materia. Esta es una garantía que uno tiene de estar sano y lúcido”, agregó.

El pasado 21 de abril, la mujer fue reconocida por el Centro de Atención Tutorial de Pereira, destacando su historia de superación y su paso por la universidad. Ahora, Noralba Garzón es una ‘Uniquindiana para toda la vida’, distinción que comparte con dos de sus hijas.

Estudiar siendo adulto: retos a superar

Pensar que los estudios corresponden únicamente a cierta etapa de nuestras vidas podría ser un error. Estudiar, y de manera continua, es una tarea que todo profesional debe considerar para mantener un perfil atractivo, señala el portal blogs.upn.edu.pe.

Tengamos en cuenta que la evolución del conocimiento y la tecnología es incesante y en periodos tan cortos como de un año a otro podríamos quedar desfasados.

A continuación, un conjunto de retos que deberás superar en tu regreso a las aulas:

Mayor responsabilidad. Podríamos hablar de la importancia de asumir los estudios como un proyecto trascendente y no como algo que se tiene que cumplir porque sí. Solamente de esta forma tendrás la garantía de obtener buenos resultados.

Prioriza la inversión en tus estudios. Quizá serán necesarios algunos sacrificios para que los plazos y expectativas de tus estudios se cumplan. Ten en cuenta que todo aquello que fortalezca tu formación es una inversión, no un gasto.

Nuevas herramientas y metodologías. Lo sabemos: no todos somos nativos digitales pero en estos tiempos es indispensable familiarizarnos con la tecnología digital. Recuerda que gran parte de tus cursos los estudiarás en modalidad virtual

Cambios de rutina. Ciertamente tus horarios de trabajo no se verán afectados, pero prevé que algunos espacios de descanso e incluso los fines de semana tendrás que dedicarlos a clases o a alguna tarea.

Organiza tus tiempos de estudio. Si cuentas con experiencia laboral, no será nada complicado prever los momentos que requerirás para tus estudios.

Finalmente, piensa en todo momento que el empeño y los sacrificios que demanda el estudio se verán recompensados con tus mejoras profesionales.