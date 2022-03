Medios colombianos dieron a conocer el caso de Yolanda Montero, una mujer que desde hace 27 años vende arepas en un puesto de comidas cerca a su casa, ubicada en la ciudad de Valledupar, para sacar adelante a su familia. Gracias a su esfuerzo, logró convertir a su hijo en un profesional.

“Tenía él como dos añitos cuando comencé a trabajar aquí”, dijo la mujer en conversación con el programa Noticias Caracol. Fue necesario conseguir algunos préstamos para costear la carrera de Luis Eduardo, quien es hoy fisioterapeuta de una de las mejores universidades privadas de la región.

“Me costó a veces lágrimas porque a veces me sentía apurada. A veces no me hacían un descuento en el semestre entonces le tocaba parar, eso eran lágrimas porque él se ponía a llorar y yo también me ponía a llorar hasta que llegaba el otro semestre y volvíamos en la misma función y así lo saqué”, añadió la mujer.

Ahora, el joven labora en una IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) de Valledupar. Según explicó, valora bastante los esfuerzos de su madre. “Creo que la mejor herencia que me llevo no solamente es el título, sino el ejemplo del esmero, de la entrega, de la dedicación por las cosas de que con disciplina y amor por las cosas todo se puede lograr y que nada es imposible”, declaró.

Belky Medina, vicerrectora académica de la Universidad De Santander, dijo que el caso de Luis Eduardo se asemeja a la situación que viven otros alumnos. “La historia de Luis Eduardo es la historia de muchos de nuestros estudiantes que provienen no solamente del Cesar, Valledupar, sino también de La Guajira, el sur del Magdalena, sur de Bolívar, y es como la universidad desde su formación y es una formación de alta calidad puede transformar la vida de muchas familias”.

Pese a haber cumplido esta gran meta, Yolanda continúa trabajando en su puesto pues siente que es la mejor manera de inspirar a otras personas a que luchen por sus sueños.