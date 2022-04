Un hombre de Kenia, que está a punto de casarse con unas tres trillizas idénticas, asegura que satisfacer las necesidades físicas de todas ellas “no es gran cosa”.

El sujeto, identificado como Bigman Stevo, señaló haber conocido a Cate, Eve y Mary a principios de abril. Ahora, piensan contraer matrimonio en un futuro cercano.

Según el medio Gotta News, fue Cate quien conoció y se interesó primero en Stevo. Luego, lo presentó a sus demás hermanas, a las que también les gustó.

“Solía verlo en YouTube y un día le hablé a mi hermana Mary de él”, declaró Cate. “Ella admitió estar enamorada de él y cuando se lo enseñamos a nuestra hermana Eve, nos dimos cuenta de que a ella también le gustaba”.

Aunque las tres hermanas pensaban que Stevo era una persona bastante simpática, se enamoraron de él en diferentes ocasiones al organizar citas en diferentes días.

“Lo hemos planeado de manera que cada una de nosotras tenga una cita, el lunes, el martes y el miércoles, respectivamente, y luego tengamos una cita conjunta el viernes por la noche”, explicaron las trillizas. “Nuestra condición es que tiene que querernos por igual; debe esforzarse por querernos por igual”.

El sujeto, que por su parte se define como un empresario y creador de contenido, señaló que siempre se había considerado polígamo y que su decisión de salir con tres mujeres al mismo tiempo no representa ningún problema.

“Tiendo a creer que mi amor no estaba destinado a una sola chica y que nací siendo polígamo y que todo el mundo lo sabe”, declaró Stevo. “Siempre soy honesto y fiel y mis ex se fueron porque les dije que quería añadir una más. No quiero engañar, quiero sumar y casualmente las bendiciones me llegaron cuando las quería”.

Las hermanas han sido claras al hacerle saber al hombre que no desean sumar a ninguna mujer nueva a la relación.

En cuanto al matrimonio, Cate, Eve y Mary dijeron que se están tomando las cosas con calma y que un bebé sería un regalo bienvenido, independientemente de quién sea la primera en ser madre.

¿Qué es y cómo funciona la poligamia?

La poligamia es el régimen familiar que permite que un individuo esté casado con varios individuos al mismo tiempo. El término hace referencia tanto al hombre que está casado con varias mujeres como a la mujer que está casada con varios hombres, señala el medio Definicion.es.

El derecho occidental no habilita la poligamia, sino que solo acepta un único matrimonio a la vez, y por lo general permite el divorcio. Por lo tanto, desde el punto de vista institucional o jurídico, si una persona quiere formalizar sus relaciones sentimentales con más de una persona, no podrá hacerlo sin incurrir en una falta.

En algunas naciones islámicas, en cambio, se acepta la poligamia siempre que las co-esposas del hombre estén de acuerdo con dicha situación. En estos casos, el vínculo es avalado por las instituciones estatales.

Es importante tener en cuenta que las relaciones sexuales ocasionales, las orgías, la prostitución y el intercambio de pareja no se enmarcan dentro de lo que se conoce como poligamia.