Darryl Andersen es un hombre de Utah, Estados Unidos, que le dio hogar a tres niños que habían sido rechazados en al menos 16 ocasiones. Al enterarse de su caso, decidió adoptarlos a los tres.

Miquel, Willis y Nevaeh tenían 4 años, 6 años y 9 años respectivamente a finales de 2020, fecha en que se dio a conocer la historia.

“Son muy cercanos y entienden, ya sabes, los han colocado 16 veces y en hogares grupales, por lo que todo lo que tenían era el uno al otro”, comentó Darryl en conversación con la cadena KSL TV.

Durante 5 años, los niños no encontraban hogar y los hacían ir de un hogar de acogida a otro. Aunque ya tenía 3 hijos propios, el hombre decidió recibir a los pequeños. Sus propios hijos apoyaron su decisión.

“Hay niños en este mundo que no tienen un lugar al que llamar hogar. Cuando llega la Navidad, ¿adónde van? La idea de que estos hermanos estuvieran solos me molestaba tanto que me movió a la acción. Creo que una de mis principales motivaciones es, como dice el dicho, que como me han dado mucho, yo también debo dar”, expresó el hombre.

“Quiero que entiendan que el pasado es el pasado y que pueden forjar su propio futuro y que todo depende de ellos”, agregó.

Ahora, los pequeños ven a Darryl como esa figura paterna que nunca tuvieron. Lo llenan de besos y abrazos, en señal de agradecimiento por darles un hogar. “Todos te amamos más que a la tierra. Es porque eres un buen padre. Te queremos tanto”, dijeron los menores.

¿Cómo prepararte para adoptar un niño?

Cuando comienzas a prepararte para adoptar un niño, la responsabilidad es inmensa. Debes asegurarte de tener la mejor disposición emocional y económica para garantizar que un nuevo miembro en tu familia vivirá en las mejores circunstancias, con una formación sana y exitosa, señala el portal eresmama.com.

Para empezar, es fundamental que empieces a investigar sobre los requisitos y trámites que debes realizar. Consulta las normas propias de tu país y verifica que eres apto para emprender el proceso.

Cosas que debes hacer para prepararte para adoptar un niño: