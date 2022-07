Una joven vivió días de angustia, tras la desaparición de su perro ‘Floki’, en Argentina. En una emotiva publicación, no solo pidió la ayuda de los usuarios para encontrar a su mascota, sino que ofreció una recompensa. La historia tuvo un final feliz y aquí te la contamos.

En pleno confinamiento, Laura Miranda adoptó a ‘Floki’, un perro que se encontraba en mal estado tras ser abandonado. La mascota pudo recuperarse y se convirtió en el gran amigo de esta joven oriunda de Salta, una ciudad del noroeste de Argentina, capital de la provincia homónima.

El domingo 3 de julio, embargo, su can desapareció. ¿Qué sucedió? Según explicó la joven en un post de Facebook, se lo entregó a una persona cercana para que done sangre, pero en un descuido, el perro huyó asustado a raíz de un accidente.

“Algo en mi corazón me decía que no te vayas, pero algo también me decía que ayude. Te llevó una persona en la que yo confiaba porque conocía desde hace años, pero a esa persona no le importó”, relató la joven.

“Solo espero que hayas podido pasar bien la noche, que hayas hecho un huequito en la tierra para que no sientas frío, que alguien te haya ofrecido comida y agua porque debes estar cansado”, continuó.

Se movilizó toda una ciudad

Laura Miranda ofreció una recompensa de 25 mil pesos para la persona que encuentre a ‘Floki’ y dio algunas características que ayuden a concretar la búsqueda. “Es un machito que está castrado, se lo reconoce muy fácil por sus ojos celestes”.

La publicación se hizo viral y fue compartida, no solo por usuarios, sino por veterinarias, refugios y ONGs, según precisa Crónica.

Los ciudadanos de Salta se unieron a la búsqueda con motocicletas, bicicletas y a pie, según dijo la misma Laura en otra publicación.

“Hoy ‘Floki’ estuvo al mediodía en el parque San Martín, bajó por la San Juan y se metió en el barrio Ceferino; cerca de las 14:30 horas lo vieron cruzando la Tavella, y a las 19:00 horas fue el último dato certero que lo vieron por la Coca”, reveló la joven un día después de la desaparición.

El reencuentro esperado

Luego de días de angustia y gracias al apoyo de sus vecinos, la joven pudo reencontrarse con ‘Floki’. La organización ProtAni Salta, dedicada al cuidado de los animales, dio la noticia y reveló que un taxista llamado Pablo fue quien lo encontró. “Lo vio y lo alzó. Ya está con su dueña”, señalaron.

La página compartió imágenes en la que la joven aparece con su adorada mascota.

