Nicole Gartman es una joven peruana que fue adoptada por una familia suiza cuando era una bebé. Tenía apenas tres meses de nacida cuando esto sucedió y, aunque pasó un buen tiempo desde entonces, el deseo de conocer a la persona que la trajo a este mundo jamás desapareció. Fue así como, veintidós años después, decidió viajar al pueblo de Yucay, en Cusco, con la esperanza de encontrar a su madre biológica.

Según informó el dominical Panorama, en un reportaje publicado hace algunos años, Nicole llegó a la ciudad conocida como el ‘Ombligo del mundo’ con dos únicas pistas: una foto de su progenitora y su nombre, María Magdalena Quispe Farfán.

Con estos datos, la joven contactó a David Nostas, un conocido ‘buscapersonas’ que lleva más de 30 años reencontrando familias que, por algún u otro motivo, se separaron y no se volvieron a ver.

Luego de una intensa búsqueda que inició en un mercado de Cusco y que incluso llegó a una radio local, fue posible dar con el paradero de María Magdalena, una mujer conocida entre los comerciantes y que en ese entonces se dedicaba a vender comida y fruta.

Foto: David Nostas El Buscapersonas Latino

Poco después de enterarse que la buscaban, la propia María se acercó a la estación radial y compartió detalles del momento en que dio en adopción a Nicole.

Entregada a una familia suiza por un mejor futuro

“La última vez que la vi (a su hija) fue cuando me dijeron ‘esta familia se la lleva a otro país. Esa felicidad hay que darle. Tú estás mal, mejórate’”, empezó explicando.

Así, María empezó a contar que, durante un viaje en compañía de su familia, sufrió un accidente vehicular que por poco le quita la vida. Lamentablemente, su esposo falleció y ella quedó casi inválida e inconsciente. Su hija, de solo tres meses, resultó ilesa.

Al despertar en el hospital, le dijeron que la niña estaba bien, pero que lo mejor era entregarla debido a su grave estado de salud. Bastante confundida y desorientada, María, quien en ese entonces tenía 18 años, aceptó. “Lo último que le dije fue que la quería mucho”, recordó.

Foto: David Nostas El Buscapersonas Latino

La familia suiza que adoptó a Nicole le prometió a su madre mantener contacto y así lo hicieron durante un tiempo. Le enviaban fotos de la niña con frecuencia para mostrarle que estaba bien. “Veo que mi hija está en buenas manos, pero de todas maneras yo sufría”, indicó.

“Ella piensa seguro que yo por mala madre o por librarme de ella la he regalado, pero no es así. Me ha dolido mucho”, añadió.

El reencuentro

De esta forma, se organizó el reencuentro entre madre e hija, en lo que fue un momento emotivo y muy especial.

“Muchas veces quise verte hijita. Nunca me he olvidado”, dijo María. “Nunca he estado enojada contigo”, dijo por su parte Nicole.

Foto: David Nostas El Buscapersonas Latino

La joven aprovechó la oportunidad para contarle a su madre que, a pesar de haber tenido una vida feliz y tranquila, se sentía vacía por no conocer a la mujer que la había traído al mundo.

Afortunadamente, cumplió su sueño de conocerla y ahora no piensa separarse de ella por nada.

Mira aquí el reportaje que muestra el reencuentro entre Nicole y su madre