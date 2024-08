George Herman Ruth Jr., más conocido como Babe Rut, hizo historia en el béisbol con el New York Yankees y una de las actuaciones que se le recuerda fue la final (World Series) de 1932, contra los Chicago Cubs. Precisamente, una casa de subastas de Estados Unidos puso a la venta la legendaria camiseta que The Sultan of Swat vistió en aquel encuentro y alcanzó un récord mundial por su asombrosa cifra.

Babe Ruth llevó la camiseta de los Yankees en el tercer juego contra los Chicago Cubs, en la Serie Mundial (World Series) de 1932. Según la leyenda que recoge AFP, Ruth señaló el lugar previsto donde iba a enviar la pelota antes de lanzar un jonrón. Finalmente, los Yankees fueron los vencedores en cuatro mangas (4-0).

La casa Heritage Auctions organizó una subasta en línea a fines de julio y el pasado jueves 25 de agosto superó los 13,3 millones de dólares, alcanzando un récord mundial en cuanto a prendas deportivas se refiere.

Hasta ese momento, el récord pertenecía a una carta de béisbol con la cara de Mickey Mantle, un jugador también de los Yankees, por la que un coleccionista pagó 12,6 millones de dólares en agosto de 2022. En septiembre de 2022, una camiseta del baloncestista Michael Jordan alcanzó los 10,1 millones de dólares en una subasta organizada por Sotheby’s. El jugador la había llevado durante el primer encuentro de la final de la NBA en 1998.

En 1936, Babe Ruth fue introducido como uno de los cinco primeros jugadores del Salón de la Fama del Béisbol.

¿Cuánto pagaron por la camiseta de los Yankees que utilizó Babe Ruth?

El lunes 25 de agosto Heritage Auctions anunció que la histórica camiseta fue vendida por 24,1 millones de dólares, incluidos comisiones y gastos.

De esta manera, el legendario jugador de béisbol Babe Ruth pulverizó el récord de la memorabilia deportiva más cara jamás vendida en una subasta.

La camiseta fue adquirida alrededor de 1990 por un aficionado, a través de una señora mayor de Florida cuyo padre había sido compañero de golf de Babe Ruth. Ella declaró que la camiseta había sido un regalo de Ruth a su padre durante el retiro de la leyenda de los Yankees.