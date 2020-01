Un estudiante de 11 años mató a su profesora y se quitó la vida luego de que desatara un tiroteo en una escuela ubicada en Torreón, en el estado de Coahuila, al norte de México. A demás, el menor hirió a cinco compañeros de clases y un profesor de educación física. Esta tragedia abrió nuevamente la herida dejada por una de las matanzas más importantes en Estados Unidos.

El gobernador del estado mexicano, Miguel Ángel Riquelme, lamentó los hechos ocurridos el pasado viernes 10 de enero en el Colegio Cervantes y confirmó la muerte de una maestra, de 50 años y del atacante, un alumno de 11 que cursaba sexto grado.

El menor, que vivía con su abuela, ingresó al plantel con dos armas, las cuales se desconoce de dónde proceden (Foto: AP)

Las seis personas heridas que dejó el tiroteo fueron trasladados al Sanatorio Español de la ciudad de Torreón, y todos se encuentran fuera de peligro. Por su parte, las autoridades de Coahuila están investigando las causas que originaron esta masacre.

Según los primeros reportes, el estudiante responsable del tiroteo tenía buenas calificaciones y nunca había mostrado un comportamiento extraño. Este caso ha dejado consternado a todo México y ha despertado el recuerdo de otros tiroteos que terminaron en tragedia, como el ocurrido en la Escuela Secundaria de Columbine hace más de 20 años.

Los paramédicos trasladan a uno de los heridos del tiroteo en una escuela al norte de México (Foto: AFP)

LA MASACRE DE COLUMBINE

Este 2020 se cumplen 21 años de la masacre provocada por los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold en el Instituto Columbine de Littleton, ubicado en el estado de Colorado, Estados Unidos en abril de 1999.

Los hechos de Columbine están registrados como una de las tragedias más duras de la historia contemporánea de Estados Unidos, un horror que ha proseguido desde entonces.

La masacre de la Escuela Secundaria de Columbine fue un tiroteo escolar ocurrido el 20 de abril de 1999 en Columbine, Colorado, Estados Unidos. Los perpetradores eran los estudiantes de último año, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor. Además, lesionaron a otras 24 personas y tres más resultaron heridas al intentar escapar de la escuela.

Ocurrida en abril de 1999, la tragedia se ha transformado en el punto de referencia de otros tiroteos que enlutaron a Estados Unidos (Foto: AP)

Los estudiantes fallecidos tenían entre 14 y 18 años, mientras que el profesor fallecido, William Sanders, tenía 47. Luego de abrir fuego indiscriminado durante media hora aproximadamente, en los salones de clases, pasillos y comedor, los atacantes se suicidaron.

A las pérdidas humanas se añadió un interés mediático sin precedentes que escrutó las vidas y personalidades de Harris y Klebold, quienes antes de dirigirse al instituto escribieron sus cartas de despedida en la que pidieron perdón a sus padres de antemano por los actos que iban a cometer.

La masacre de Columbine fue calificada como “el tiroteo más mortífero en una escuela secundaria en toda la historia de Estados Unidos”. A demás, este hecho provocó un debate sobre las leyes de control de armas, las subculturas y el acoso.

Imagen de Klebold y Harris durante la masacre de Columbine (Foto: AP)

DEL TIROTEO EN MÉXICO A LA MASACRE DE COLUMBINE

Humberto Barbachano, padre de uno de los alumnos del Colegio Cervantes, y compañero del niño de 11 años de edad que disparó con un arma de fuego a su profesora y algunos compañeros, narró la versión que le dio su hijo luego de lo ocurrido en el colegio mexicano.

En la primera emisión de Imagen Radio, señaló que, de acuerdo a lo relatado por su hijo, “el joven dijo que se iba a cambiar el pantalón porque estaba roto y pidió permiso para ir al baño”, en ese momento “agarro su mochila” y se salió.

“Me comentó mi hijo que él andaba diciendo que era el día en que ya se iba a ir. No sé si tal vez porque los niños todavía no sean conscientes o puedan detectar ese tipo de señales no le hayan prestado la atención necesaria”, detalló.

“Tengo entendido que también estaba obsesionado o tenía conocimiento de los sucesos que se dieron en Columbine”, agregó.

Padres de familia y cuerpos de seguridad llegaron inmediatamente al lugar (Fotos: AP)

TRAGEDIAS EN ESCUELAS

Desde Columbine, un total de 124 estudiantes han muerto por disparos en los colegios, institutos y universidades de Estados Unidos. Cinco al año, según las estimaciones de las fuerzas de seguridad.

El suceso más grave fue el ocurrido el 14 de diciembre de 2012: Adam Lanza, un joven de 20 años, entró en el colegio Sandy Hook (Newtown, estado de Connecticut) armado con un fusil de asalto semiautomático. Mató a tiros a 20 niños y a seis profesores.

Para volver a ver dobles dígitos en el balance de muertos no hace falta remontarse demasiado en el tiempo. El 14 de febrero de 2018, el ex estudiante Nikolas Cruz mató a 17 personas en el Instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida.

This year marks the 20th anniversary of the Columbine High School shooting, when two youths aged 17 and 18 armed with guns and home-made bombs killed 12 students and a teacher at Columbine high school in Littleton, Colorado before they both committed suicide.

El acto de terrorismo que perpetraron Harris y Klebold puso de manifiesto la incapacidad de las fuerzas del orden para enfrentarse a este fenómeno. El informe que la Comisión de Columbine publicó en 2001 contenía dos docenas de recomendaciones para prevenir o responder mejor a futuros tiroteos en masa.

Desde entonces, el debate público se ha centrado en las relajadas leyes que regulan la posesión de armas de fuego en un país donde, durante las últimas dos décadas, han muerto 20.000 menores en edad escolar por arma de fuego, 1.500 de ellos por un miembro de su propia familia.

Una mujer se abraza junta a alumnas de la escuela de Columbine, cerca la biblioteca, pocos después de la masacre del 20 de abril de 1999. (Foto: AP)

