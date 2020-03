La muerte de Vanessa Marquez: video, testimonio y lo que pasó ese día en su casa

Vanessa Marquez fue una actriz de Estados Unidos que fue reconocida en el mundo de la televisión gracias a su papel como la enfermera Wendy Goldman en ER, aunque también es recordada como Ana Delgado en el drama para adolescentes “Stand and Deliver” que se emitió al aire en 1988. A parte de eso, la actriz ha participado en varias películas y series que forjaron su popularidad en el medio.

Ella sufrió una muerte trágica a manos de un grupo de policías que recibieron la llamada del dueño de su edificio para que vayan a verla. Durante años, esta información se mantuvo en secreto, ya que lo que sucedió ese fatídico día de un 30 de agosto del 2018 conmocionó a la cuidad de South Pasadena hasta hace poco, que se reveló un video que aclaró todo el caso.

Y el proceso no ha sido nada fácil. Por un lado estaban los familiares de Vanessa Marquez y amigos que demandaban a la policía por un trato de extrema violencia que terminó con su muerte, mientras que los oficiales que acudieron ese día a su casa justificaron su acto en defensa propia, ya que ella los amenazó con un arma que traía escondida en su casa.

¿Qué pasó exactamente esa noche? Un nuevo video que fue grabado de una de las cámaras del cuerpo de los policías muestra lo que sucedió con mucho detalle. ¡Atención! Más adelante se mostrará el video que podría herir algunas susceptibilidades.

¿QUÉ PASÓ ESE DÍA CON VANESSA MARQUEZ?

La oficina principal de la policía de South Pasadena en el condado de Los Ángeles recibió una llamada del dueño de un domicilio el 30 de agosto de 2018. Gracias a la nueva información que brindó el video del “body cam” de uno de los agentes que acudieron al lugar, se pudo corroborar algunos hechos de la balacera.

La policía llegó a la casa donde ella se encontraba y al no obtener respuesta decidieron entrar. Ellos encontraron la casa hecha un completo desorden y a Vanessa Marquez acostada en su cama alrededor de muchas cosas. Ella simplemente dijo que había tenido un ataque.

En este momento era de conocimiento público que ella había sufrido TOC, depresión y adicción a las compras. De hecho, un episodio especial de “A & E’s show Intervention” mostró su gran problema e incluso antes de su muerte ella denunció que había sufrido acoso en el set de emergencias. Responsabilizó directamente a George Clooney de muchas cosas, pero este negó todo el asunto.

Vanessa Marquez tenía muchos problemas de adicción con las compras, TOC y depresión (Foto: TMZ)

Los agentes de la ley conversaron mucho tiempo con ella e incluso vino un especialista de la salud mental que comentó que lo mejor sería llevarla a un hospital para tratarla. Ella se negó rotundamente, pero luego los policías le comentaron que iban a llevársela si o si, no como un faltante a la justicia, sino por su salud.

Al no querer irse de su casa, Marquez amenazó a los policías con unas tijeras y posteriormente sacó un arma de su cama. Es aquí donde los policías se retraen afuera del departamento, refugiándose en las escaleras de entrada y pidiéndole a Vanessa de que soltara el arma.

Ella no solo no hizo cazo, sino también apuntó hacia ellos mientras decía “mátenme” y los amenazaba. La policía no tuvo más remedio que abrir fuego y abatirla en el acto antes de que ocurriera alguna tragedia con uno de ellos.

Vanessa Marquez sacó una réplica y amenazó a los policías, pero pidió que la mataran y ellos no tuvieron opción más que disparar. Luego descubrirían que era una réplica (Foto: TMZ)

Se dio a conocer según TMZ que los policías le dispararon 12 veces, y luego de eso fue llevada al hospital de emergencias donde fue declarada muerta por las heridas en su rostro. Este video también demostró que la policía le pidió constantemente que bajar el arma que había sacado, pero luego se reportó que había sido una réplica de una Beretta 92.

Los fiscales del condado de Los Ángeles decidieron no presentar cargos contra los oficiales Gilberto Carrillo y Christopher Pérez un día antes de que se hiciera público este video. Por su parte, el jefe de policía Joe Ortiz comentó en una conferencia de prensa que habían “determinado que ella era irracional y que no estaba en condiciones para cuidarse ella sola”.

Por su parte, Patrick Baca, un amigo y co-estrella de la televisión que participó junto a la actriz, comentó que los policías pudieron haber sido más gentiles y manejar la situación de una manera más calmada. Daniel Villareal, otro colega, también criticó el accionar de los agentes declarando que las personas enfermas no deberían ser tratadas como delincuentes.

Lugar donde sucedieron los hechos con Vanessa Marquez (Foto: TMZ)

