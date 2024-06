A partir de los 60 años, muchas personas se jubilan para descansar en sus hogares plácidamente. Sin embargo, una centenaria de Nueva Jersey, Estados Unidos, reveló que sigue laborando seis días a la semana en una tienda de muebles. El secreto de su longevidad se debe principalmente a su amor por el trabajo y a una dieta saludable.

El 11 de junio, Miriam Todd cumplió 100 años y, a pesar de su avanzada edad, no tiene planes de jubilarse. La centenaria administra una tienda de muebles en Stratford, Nueva Jersey, junto a su hijo y sus nietos.

Todd trabaja seis de los siete días a la semana, alrededor de 50 horas, en el negocio que fundaron sus padres, allá por 1929. Además de llevar la contabilidad en Nehlig’s Furniture, ayuda a los clientes y verifica que todo marche sobre ruedas, según contó a TODAY.

“No puedo decir que estoy trabajando cuando disfruto lo que hago, así que me siento culpable si digo que estoy trabajando”, le dijo la centenaria al medio en mención.

¿Cuál es el secreto de su longevidad?

Además de su amor por el trabajo, Miriam Todd reveló que lleva una dieta saludable y su misma genética ha sido una gran aliada. Según Christy Todd, una de sus nietas, la tatarabuela ha evitado la comida rápida, frituras y tanto el alcohol como el tabaco.

“Lleva una dieta muy buena. Su plato siempre es multicolor. Es muy consciente de la cantidad de frutas y verduras que consume”, afirmó Todd-Hoffman.

Muchos de los ingredientes que utiliza la centenaria provienen de su propio jardín y uno de los pocos alimentados enlatados que consume es el Chucrut.

Miriam complementa sus buenos hábitos de alimentación con la natación, el dormir bien y estar activa gran parte del día. Eso sí, de vez en cuando se da un gusto y disfruta de una barra de chocolate.

A sus 100 años, Miriam Todd continúa cuidando su jardín, cocina, hace compras y hasta conduce su automóvil.

La centenaria se animó a dar un consejo a los jóvenes, que hoy en día viven una vida acelerada y deben lidiar con deudas o estrés. “Si pudiera lograr que pensaran más en ahorrar en lugar de gastar con una tarjeta de crédito. No me gustan las deudas de tarjetas de crédito… no tengo una tarjeta de crédito”, refirió.

