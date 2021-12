Las mascotas se convierten en pieza clave en la vida de una persona, más aún cuando son la única ‘familia’ cerca y se está internado en un hospital. Esta es la historia de una enfermera llamada Jennifer Smith quien un día recibió la llamada telefónica de su paciente John Burley, quien estaba angustiado porque su amado perro Boomer se había perdido. Ella no lo dudó ni un segundo y empezó una maratónica labor para rescatarlo y tener un final feliz a pocos días de la Navidad en Estados Unidos.

Todo comenzó una mañana cuando la calma se rompió con el sonido del teléfono. “Llegué al trabajo el lunes después del Día de Acción de Gracias y el teléfono sonó a las 7:00 a.m. (...) John llamaba desde su habitación del hospital diciendo, ‘¡Boomer está en la perrera!’ ‘¡Boomer está en la perrera!’, Boomer es el mundo de John”, dijo Smith a CNN .

La odisea para rescatarlo de la perrera

Jennifer Smith conoció a John Burley en el centro de rehabilitación y enfermería Grand Rehabilitation and Nursing Center en Rome, Nueva York, a través de su programa de atención médica diurna para adultos. Ellos se hicieron muy amigos y tras la llamada rápidamente notó que en realidad estaba angustiado por lo que le pudiera pasar a su adorado perro de 12 años. El hombre recurrió a ella pues toda su familia vive en Arkansas.

“Respiró hondo y me preguntó: ‘¿Te encargarías de Boomer?’ Y dije: ‘Por supuesto, John. Encontraré a Boomer y me ocuparé de él por ti’”, agregó la mujer que ha sido enfermera durante 12 años.

Antes de ser hospitalizado por una neumonía y problemas pulmonares, el hombre de 60 años vivía en un apartamento junto a su perro callejero. Lo adoptó cuando era un cachorro y desde ahí no se habían separado. Incluso estando en el hospital lo tenía muy presente y le enseñaba sus fotos a las enfermeras.

Sabiendo el gran amor que le tenía John a Boomer, Jennifer se dijo que “no podía separarlo a los dos. Simplemente no podía”, así que dejó por un momento sus responsabilidades con los pacientes y se propuso encontrarlo, pues ella se convirtió en enfermera para ayudar a las personas.

Jennifer Smith es la enfermera que hizo hasta lo imposible por rescatar al perro de su paciente hospitalizado. (Foto: @thegrandhealthcare / Instagram)

Buscando a Boomer en los refugios

Tras la llamada del paciente, lo único que la mujer sabía es que tenía que buscar en la perrera y refugios cercanos, hasta que llamó a la Sociedad Protectora de Animales de Rome y descubrió que lo habían llevado allí.

“Me entró un poco de pánico porque no sabía cuánto tiempo había estado en el refugio o si ya había sido adoptado por otra familia. Es Navidad y la gente adquiere animales (...) Le dije a John que yo misma tengo un perro de 13 años que he tenido desde que era cachorro, así que comprendo completamente el pánico. Se me entristeció el corazón por él y por Boomer”, contó.

Tras su almuerzo del día siguiente, Jennifer Smith acudió al lugar y encontró al perro de 8 kilos en una jaula grande y rápidamente preguntó por los papeles de adopción pues “lo llevaré a casa”. Ella llamó a su amigo para darle la buena noticia.

“Era una preocupación menos la que tenía John, y necesita concentrarse en mejorar y cuidarse a sí mismo y saber que Boomer está en buenas manos”, comentó Smith.

El emotivo reencuentro entre el paciente y su perro fue retratado para la cuenta en Instagram del Grand Rehabilitation and Nursing Center en Rome, lugar hasta el que llega Boomer a visitar constantemente a su dueño. El perro acude un par de veces al día a ver al paciente y lo ayuda “con el proceso de sanación y le da tranquilidad”, mientras vive con la enfermera en su casa.

“No puedo curar enfermedades. No soy una hacedora de milagros... Le hice una promesa a John de cuidar de Boomer. Yo lo cuidaré mientras él me necesite. John lo sabe. Ahora mismo la atención se centra en que John mejore y se lo tome un día a la vez”, comentó la enfermera que agregó que “John viendo a Boomer es el único regalo de Navidad que necesito en este momento”.