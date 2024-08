El estadounidense Noah Lyles se encuentra envuelto en una polémica en los Juegos Olímpicos de París 2024. Después de conseguir el oro en la final olímpica de 100 metros, esperaba concretar un doblete este jueves en su especialidad de 200 metros. Sin embargo, el atleta se contagió de covid-19 en los últimos días, según reveló él mismo, y tuvo que conformarse con el bronce al quedar tercero. ¿Competirá en la final de 4x100 M relevos masculino? Te contamos todos los detalles en esta nota.

Noah Lyles ganó la medalla de oro el último domingo en la prueba de 100 metros y este jueves muchos daban por descontado que iba a adjudicarse su segunda presea dorada en la final de 200 metros, su espacialidad.

Sin embargo, el ‘hombre más veloz del mundo’ terminó tercero con un tiempo de 19.70 y sus seguidores quedaron desconcertados. Letsile Tebogo, de Btsuana, se quedó con el oro (19.46) y el también estadounidense Kenneth Bednarek, con un tiempo de 19.62, se llevó la plata.

Noah Lyles revela que se contagió de covid-19

Antes de salir a la pista Estadio de Francia en Saint-Denis, sorprendió ver a Noah Lyles con un cubrebocas. Incluso después de la carrera, Lyles cayó sobre la pista y tuvo que ser atendido por personal médico.

Las dudas se despejarían minutos después, cuando el favorito de la prueba de 200 m reveló que se había contagiado de covid-19.

“Quería correr. Me dijeron que era posible, así que simplemente me aparté del resto. De los tres últimos días, esta jornada ha sido de lejos la mejor. No puedo decir que estoy al 100%, más bien al 90 o 95%”, indicó.

El 6 de agosto, el sistema de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “que analiza las informaciones de los medios y otras fuentes verificadas, indicaba que al menos 40 atletas olímpicos habían dado positivo al covid-19 o a otras enfermedades respiratorias”.

¿Noah Lyles competirá en la final de 4x100 M?

Después de confirmarse que Noah Lyles tiene covid-19, se confirmó que no integrará la lista del equipo de Estados Unidos que competirá en la final de relevo 4x400 metros. La competencia se llevará a cabo este viernes 9 de agosto.

Christopher Bailey, Quincy Hall, Courtney Lindsey, Michael Norman y Vernon Norwood conforman el equipo estadounidense.

