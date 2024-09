Taylor Swift y su novio Travis Kelce acapararon las miradas en la final del US Open, no solo por bailar al ritmo de un clásico tema de Bad Bunny, sino por cantar a viva voz “I Believe in a Thing Called Love”, de The Darkness. A través de TikTok, el líder de la banda reaccionó a la escena que se volvió viral, y tuvo palabras de elogio para la artista estadounidense.

Durante los descansos de la final del US Open, que reunió al italiano Jannik Sinner y el estadounidense Taylor Fritz, una pareja se robó el protagonismo. Se trató de Taylor Swift y Travis Kelce, quienes bailaron “Tití me preguntó”, uno de los clásicos temas de Bad Bunny, y cantaron “I Believe in a Thing Called Love”, de The Darkness.

Los clips de ambos famosos se viralizaron en las redes sociales y llegó hasta las manos del líder de la banda británica, Justin Hawkins.

¿Qué dijo Justin Hawkins sobre la escena viral de Taylor Swift y Travis Kelce?

A través de su cuenta de TikTok, Justin Hawkins admitió que le causó sorpresa ver a Taylor Swift y Travis Kelce disfrutando una de sus emblemáticas canciones.

“Fue un momento muy conmovedor para mí y mi pequeña no puede esperar para contárselo a sus amigos en la escuela. Así que gracias Taylor, gracias Travis, gracias a todos los que disfrutan del tenis, es una manera muy agradable de comenzar el día. Muy bien, chicos”, dijo el artista.

En otro momento, el británico reveló que Taylor Swift tuvo un gran gesto con él y su hija en julio, en una de sus presentaciones realizadas en el Stadion Letzigrund, Zúrich, Suiza.

“La hospitalidad que nos brindaron fue extraordinaria. Había un hombre en un carrito de golf que nos guio hasta el estadio principal, un poco estacionado junto a los camiones. Nos colocaron en una hermosa área VIP”, refirió.

“Nos pusieron en una zona VIP preciosa, tenía a Chris Rock de un lado, a Roger Federer del otro, yo era el padre del año. Y para hacer las cosas aún más espectaculares, Taylor Swift me envió una carta preciosa que me estaba esperando en la sección VIP, hablando de lo mucho que le encanta la canción ‘I Believe in a Thing Called Love’”, añadió.