La alopecia afecta amillones de personas y no distingue sexo. Una de las mujeres que lo padece es la estadounidense Jennifer Brown, quien sufrió el abandono de su pareja al descubrir su calvicie. Ella hizo una reflexión sobre la situación y envió un mensaje a las demás personas que deben lidiar con la pérdida anormal de su cabello.

Estados Unidos se ubica en el sexto puesto del ranking mundial de países con calvicie, de acuerdo con un estudio realizado por la empresa Trypadvisor. Al respecto, la Fundación Nacional de Alopecia Areata (NAAF) estima que más de 6 millones de estadounidenses conviven con la caída del cabello.

Muchas personas recurren a tratamientos costos para encontrar una solución al problema, pero otras recurren a las pelucas de cabello humano, como Jennifer Brown, de 31 años.

Su pareja la abandonó por tener alopecia

Brown, quien es enfermera pediátrica en Oklahoma, hizo público hace poco que su expareja terminó con ella luego de descubrir que padece de alopecia. La relación duró apenas tres meses.

“Mi entonces novio estaba enumerando todas las razones por las que no quería estar conmigo y luego sucedió lo peor imaginable. Una de las razones resultó ser mi mayor inseguridad, mi cabello”, declaró la mujer a Newsweek.

La ruptura la “destrozó”, pues no esperaba que su exenamorado termine con ella por el hecho de tener calvicie. No obstante, al poco tiempo se dio cuenta que las razones superficiales no valían la pena y no permitió que este hecho afecte su autoestima. Según dijo, “sabía que merecía algo mejor”.

“Me sentí muy sola con mi pérdida de cabello, ya que no creía que las mujeres de mi edad usaran pelucas. No fue hasta que encontré una comunidad de hermanas que sufren de pérdida de cabello en Instagram y TikTok, que me brinda un gran apoyo y es transparente, que mi confianza se disparó”, dijo en diálogo con el medio en mención.

A través de TikTok e Instagram, Jennifer Brown comparte videos de su día a día para crear conciencia sobre la alopecia.

Síguenos en nuestras redes sociales: