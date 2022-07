A fines del mes pasado, un joven de 24 años con parálisis cerebral denunció que el Servicio de Administración Tributaria de México le negó la firma electrónica. El caso fue presentado den Twitter y, gracias a la lucha que emprendió desde entonces, pudo lograr que se le reconozcan sus derechos. Conoce su historia.

Daniel Robles Haro tiene 26 años y padece de parálisis cerebral severa, un trastorno que causa problemas del movimiento, equilibrio y la postura. Solo puede controlar el movimiento de sus ojos y cuando quiere comunicarse debe recurrir a una tecnología de voz sintetizada.

Su tipo de discapacidad es motora, según el certificado de discapacidad, emitido por la Secretaría de Salud de Jalisco, y necesita una silla de ruedas, un tablero especial para comunicarse y además requiere de un cuidador.

Debido a que es un activista que defiende los derechos de las personas con discapacidad, fue contactado por el portal Yo También para que trabaje como columnista, según explica Sopitas. Era el primer trabajo de este comunicador y estaba más que entusiasmado.

Por ese motivo, el 28 de junio acudió a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Jalisco, en México, para registrarse como contribuyente y así cobrar por sus servicios prestados.

“Eso me llenó de entusiasmo. Me sentí feliz de poder generar ingresos y ser una persona productiva”, dijo el joven, según reproduce el citado medio mexicano.

HILO sobre mi experiencia en el @SATMX :

Hoy, por fin tuve mi cita y todo bien hasta que... pic.twitter.com/do8sj4R0Z5 — Daniel Robles Haro (@DanielRoblesMEX) June 28, 2022

La travesía por la que atravesó el joven

El trámite de la firma electrónica consiste en utilizar una de las manos para dejar la rúbrica, sin embargo, el joven no podía hacer eso, debido a su discapacidad. Un coordinador de la oficina le sugirió entonces conseguir un dictamen médico que dé crédito a su capacidad para ejercer esta responsabilidad o, en todo caso, que algún familiar firme y cobre por él.

Según explicó en su cuenta de Twitter, el coordinador del SAT le dijo que “no puede saber a simple vista si es soy una persona capaz de asumir una responsabilidad como contribuyente”.

“Creo que no me conocen. Mi discapacidad no me define como persona ¿Ellos (el SAT) podrían saber a simple vista si un hombre que llega con su apariencia de empresario solvente y buena actitud será un contribuyente responsable? ¿O un indígena? ¿O un anciano? Yo creo que cualquier persona, independientemente de su apariencia, sexo, capacidad económica, o cualquier otro factor que se me olvide en éste momento, puede ser un contribuyente responsable o un defraudador fiscal ¿Para qué nos hacemos patos?”, dijo el joven a Sopitas.

Pudo conseguir su firma electrónica

Tras hacerse viral su caso, Daniel Robles recibió el apoyo de muchas personas y pudo contactarse a los pocos días con José Miguel Ricaño Hernández, coordinador nacional de Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente. Solo tuvo que presentar una ficha y colocar su huella digital en uno de los documentos para que ya se encuentre registrado.

Y pues ya. No tengo firma escrita, pero ahí están mi fotografía presencial, huellas dactilares y registro de iris que respaldan mi identidad.

Soy, oficialmente, un contribuyente activo con firma electrónica.

Mi expresión lo dice todo.

( y la moto no es mía 🙃) pic.twitter.com/A5BjQ2uhQX — Daniel Robles Haro (@DanielRoblesMEX) July 6, 2022

En entrevista con Sin embargo, expresó su deseo de marcar un precedente en su país y seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad.

“Me gustaría sentar un precedente de real inclusión, que se nos otorgue la confianza de pasar de ser objetos de asistencialismo a ciudadanos productivos”, dijo el joven al medio indicado.

