El tenista estadounidense Frances Tiafoe venció a Aleksandr Shevchenko en la segunda ronda del US Open, la competencia de tenis que se celebra en Nueva York. Sin embargo, el resultado fue opacado por un momento viral que fue calificado como “triste” en las gradas. Un aficionado fue a comprar dos cocteles para él y su supuesta pareja, pero al volver otro hombre se anticipó. Las imágenes se causaron furor en las redes sociales y muchos se solidarizaron con el seguidor. ¿Realmente era su esposa? Esto fue lo que dijo el protagonista de la historia.

El Abierto de Estados Unidos (US Open) empezó el pasado 22 de agosto y, como se esperaba, ha atraído a miles de aficionados. Precisamente, un hombre que acudió presuntamente con su cita para ver el juego entre el estadounidense Frances Tiafoe y el ruso nacionalizado kasajo Alexander Shevchenko, se volvió viral en las redes sociales.

El amante del tenis fue en búsqueda de dos ‘Honey Deuce’, una versión refrescante de la limonada de frambuesa que se ha convertido en el coctel más caro de la competición (cuesta 23 dólares). Cuando llegaba a su sitio, sin embargo, fue sorprendido por una escena bastante sugerente que logró captar una de las cámaras.

“Esto es cine”

El aficionado fue captado con dos cocteles en las manos retornando a su sitio, poco después de que Tiafoe se adelantó 30-0 en el segundo set. Apenas tomó asiento, se prestó a darle uno de los ‘Honey Deuce’ a la mujer que estaba a su lado, o al menos eso fue lo que parecía.

En ese momento, sin embargo, un hombre que estaba detrás de la pareja, se apresuró a invitarle el mismo trago. La espectadora lo recibió con gusto y le agradeció el gesto con una sonrisa.

El clip fue subido por la cuenta oficial de X de US Open y alcanzó millones de visualizaciones. “Esto es cine”, publicó al lado del clip.

This is cinema. pic.twitter.com/gU3anzQtdM — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2024

Aunque no estaba claro si las personas se conocían, las imágenes evidenciaron que los tres tenían anillos en sus dedos.

Por otra parte, los usuarios no desaprovecharon la ocasión para dar rienda suelta a su imaginación. “Esta es una película de terror”, “Nos vemos en el gimnasio, hermano”, “No hay forma de que esto no sea una escena de Seinfeld”, “Si miras con atención, puedes identificar el momento exacto en el que su corazón se rompe en dos”, fueron algunos de los comentarios.

Hombre con los dos cocteles rompe su silencio

Si bien la escena se viralizó rápidamente, usuarios quedaron intrigados por conocer más detalles sobre la historia. New York Post se contactó con el protagonista del video que rompió los corazones de muchos usuarios para que rompa su silencio.

El hombre de 43 años, cuyo nombre se mantuvo en reserva, dijo que no fue ignorado. “Fue muy amable por parte del US Open hacer un zoom sobre mí y no alejarse ni dejar que el video se prolongue dos segundos más”, reveló al medio en mención el residente de Brooklyn Heights, de Wall Street.

El hombre contó que la mujer que estaba a su lado no es su esposa y el costoso coctel tampoco para para ella. Entonces, ¿para quién era uno de los tragos que tenía en la mano? Para su verdadera esposa, que estaba en la fila de abajo y que no apareció en la toma de la transmisión.

“Si miras de cerca la esquina inferior derecha del video, puedes ver brevemente a una rubia con un corte de pelo bob, y esa es mi esposa. Ella está inclinada hacia mí y yo la estoy mirando”, aseguró.

conspiracy, it was a pass-through-drink scenario pic.twitter.com/Xk3T7Udm4C — COMMODORE (@thycommodore) August 28, 2024

En tanto, la mujer que fue calificada como la “villana” de esta historia mal contada está casada con el hombre que le dio el trago, explicó la fuente.

“Estábamos con otra pareja de amigos nuestros y estábamos sentados uno al lado del otro... Mi esposa estaba sentada en el asiento debajo de la señora rubia, que es nuestra amiga, y su esposo estaba sentado en el asiento encima de ella, así que por eso le dio la bebida”, sentenció.

Como compensación, el protagonista del video viral y su verdadera esposa esperan recibir entradas para los juegos finales del US Open.

Más historias similares: