Veintidós años después de ser dadas en adopción, las mellizas Eva y Johanna viajaron a Perú desde Alemania para conocer a su madre biológica, en lo que fue un reencuentro emotivo y especial.

Según informó el dominical Panorama, en un reportaje publicado hace algunos años, las hermanas fueron entregadas a una familia alemana cuando apenas tenían dos meses de nacidas.

Tuvieron que pasar varios años para que Martina Aguilar Condori supiera que tenía hermanos que habían sido adoptados por otras familias. Su madre, Eusebia Condori, tomó esta difícil decisión debido a que no tenía los medios para mantener a sus hijas.

“Cuando yo me enteré, me enojé mucho porque yo no sabía que mi mamá los había dado en adopción. Yo soy la mayor de todos y me enojé bastante con ella”, recordó Martina.

Foto: Panorama

Un ‘buscapersonas’ hizo el milagro

Tras enterarse del hecho, la mujer decidió iniciar la búsqueda de sus familiares. Así, contactó a David Nostas, un conocido ‘buscapersonas’ que lleva más de 30 años reencontrando familias que, por algún u otro motivo, se separaron y no se volvieron a ver.

Luego de varios meses, fue posible contactar a las mellizas, quienes no tuvieron problema alguno en venir a Perú para conocer a su familia biológica.

El primero paso fue ir a Pachacútec, en Lima, para reunirse con Martina, su hermana mayor. Ellas protagonizaron un emotivo reencuentro en el que no faltaron las lágrimas.

Lo siguiente era dirigirse a Siusay, una localidad ubicada a tres horas de Abancay, en el departamento de Apurímac. El objetivo: reencontrarse con Eusebia, la madre.

Reportaje de mellizas que se reencontraron con su madre biológica tras 22 años

El reencuentro

“Yo voy a decirle a mamá que no estoy molesta con ella. Pienso que, si no lo hubiera hecho, tal vez hasta habríamos muerto. Es una madre fuerte por la decisión que tomó y con eso nos rescató”, dijo Eva, horas antes de conocer a la mujer que la trajo a este mundo.

Eusebia solo habla quechua, mientras que Eva y Johanna alemán e inglés; sin embargo, no fue necesario compartir el mismo idioma para entenderse y compartir un largo abrazo que hizo emocionar a todos los presentes.

Tras el reencuentro, la madre llevó a sus hijas hasta su humilde vivienda, en donde les presentó a sus otros hijos y a sus nietos. Eusebia se despidió de sus mellizas cantándoles y trenzando su cabello, cosa que nunca pudo hacer cuando eran niñas.