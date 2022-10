Una adolescente británica ha compartido detalles sobre el drama que vivió para obtener un diagnóstico acertado, luego de que los médicos intentaran convencerla de que sus constantes dolores abdominales eran por “ansiedad”.

A Lara Fox-Hill, de 16 años, le entregaron un folleto informativo después de buscar ayuda en 2019. Aunque eventualmente descubrió que sus molestias eran causadas por la endometriosis, quienes la atendieron le dijeron que sus síntomas eran “causados por su mente”.

“Trataron de hacerme creer que tenía ansiedad y que eso me estaba causando dolor físico”, declaró la joven en conversación con el medio The Sun. “Tenía 14 años, me estaba convirtiendo en una adolescente y estaba construyendo mi confianza; fue una experiencia bastante dolorosa”.

La estudiante contó que cuando fue al Hospital Wexham Park en Berkshire en marzo de 2021, la enviaron a casa con dos tabletas de paracetamol.

“Fue durante el encierro y tuve que ir sola. Había empacado una bolsa de viaje porque el dolor era tan intenso que pensé que me hospitalizarían”, recordó.

Un trastorno que afecta a una de cada diez mujeres en todo el mundo

Lara afirma que el personal médico no creyó que tuviera la edad suficiente para experimentar endometriosis.

Este trastorno, que afecta a una de cada diez mujeres en todo el mundo, se produce cuando el tejido que normalmente recubre el útero crece fuera de él.

Esto puede causar un dolor extremo, a menudo sincronizado con el ciclo menstrual, así como infertilidad, ciclos menstruales extremadamente abundantes y problemas digestivos, entre otros efectos negativos.

La joven tuvo que esperar 18 meses para ser tratada y operada con éxito. “Los médicos decían que era demasiado joven para experimentar un problema de mujer adulta, o que no tenía el típico dolor. Pero en algún momento estaba sangrando 24/7, desmayándome tres veces a la semana y no podía caminar”, indicó.

“No dormía, me levantaba y tomaba hasta seis baños al día para poder aliviar el dolor”, agregó Lara, cuya madre también sufre de endometriosis.

Qué es la endometriosis y cuáles son sus síntomas

Según el portal MedlinePlus, la endometriosis “ocurre cuando las células del revestimiento de la matriz (útero) crecen en otras zonas del cuerpo. Esto puede causar dolor, sangrado abundante, sangrado entre periodos y problemas para quedar embarazada (infertilidad)”.

“Todos los meses, los ovarios de una mujer producen hormonas que le ordenan a las células del revestimiento del útero hincharse y volverse más gruesas. El útero elimina estas células junto con sangre y tejido a través de la vagina cuando usted tiene el periodo”, agrega el medio citado.

El dolor es el principal síntoma de la endometriosis. Usted puede tener:

Periodos dolorosos: Los cólicos o el dolor en la parte abdominal inferior puede empezar una o dos semanas antes de la menstruación. Los cólicos pueden ser permanentes y el dolor puede ser sordo a muy fuerte.

Dolor durante o después de la relación sexual.

Dolor al orinar.

Dolor con las deposiciones.

Dolor pélvico o en la parte baja de la espalda prolongado que puede presentarse en cualquier momento y durar 6 meses o más.