En TikTok se ha hecho habitual que creadores de contenido protagonicen escenas con desconocidos y graben sus reacciones. Los videos se vuelven virales en poco tiempo y más de uno termina emocionado. Sin embargo, a una anciana no le gustó que su imagen sea expuesta tras sostener un ramo de flores. Conoce los detalles de la historia.

Harrison Pawluk (@lifeofharrison) es un creador de contenido australiano que realiza videos de “actos de bondad al azar”, como lo describe The Guardian. En sus clips se puede observar cómo ofrece abrazos a desconocidos, le da ánimos a los transeúntes, entre otras cosas.

Los últimos videos que han captado la atención de los usuarios tienen como protagonistas a personas de la tercera edad, a quienes les pide sostener un ramo de flores mientras se pone una casaca. Sin embargo, sorprende a los adultos mayores al irse sin pedir su ramo. La reacción de los ancianos es grabada por una cámara escondida.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con Maree, una anciana oriunda de Melbourne. Ella se encontraba tomando café en un centro comercial, cuando se vio sorprendida por Harrison Pawluk, quien le pidió sostener su ramo de flores.

Antes de que la mujer le devuelva las flores, el joven se aleja y le desea un buen día, dejando desconcertada a la mujer.

Video se volvió viral

La reacción de la anciana fue interpretada por los usuarios de TikTok como emotiva y muchos pensaron que estaba derramando algunas lágrimas. El video fue publicado el pasado 20 de junio y, hasta el día de hoy, ha conseguido casi 60 millones de reproducciones.

“He llorado con ella”, “Wow, eso fue tan hermoso que juro que lloraría”, dijo un usuario”, fueron algunos de los comentarios.

“Subió un video sin mi consentimiento”

Sin embargo, cuando vio el video, la ciudadana de Melbourne expresó su molestia. “Al principio era solo una broma para mí, pero luego me sentí deshumanizada”, declaró a ABC Radio Melbourne, tras leer los primeros reportes.

Según Maree, quien no brindó su apellido, ella preguntó si estaban filmando la escena y le dijeron que no. Además, dejó en claro que no estaba llorando, sino que solo se trataba de una “expresión horrible”.

“Interrumpió mi tiempo de tranquilidad, filmó y subió un video sin mi consentimiento, convirtiéndolo en algo que no era… Siento que está ganando mucho dinero con eso”, aseguró.

Luego agregó: “No hago nada de Facebook, Instagram, TikTok, nada, y sin embargo me pasó a mí”.

Al ser consultada sobre estos “actos de bondad al azar”, le restó crédito y las llamó “cosas artificiales”.

En un comunicado, un portavoz de Pawluk dijo que el video estaba “diseñado para difundir amor y compasión”.

