La historia de Rosa ha conmovido a las redes sociales. Hace algunas semanas atrás, unos ladrones ingresaron a la casa de la joven, quien vive con su madre en Córdoba, y arrasaron con todo aprovechando la ausencia de ambas. La adolescente pensó que solo se cargaron electrodomésticos y objetos de valor, pero grande fue su sorpresa al ver que su vestido de 15 años había desaparecido.

De acuerdo a TN de Argentina, Rosa vive con su madre, Paola, quien mantiene el hogar vendiendo pan, y su hermano menor, Tommy, de ocho años. Ellos viven en un barrio ubicado a 45 minutos del centro de Córdoba y es una familia muy humilde.

Según el medio citado, un día cualquiera, Rosa se descompensó y tuvo convulsiones, por lo que fue llevada al hospital más cercano para que la puedan estabilizar. La joven fue acompañada de su madre, quien estaba preocupada por su situación.

Tras recibir el alta médica, la joven y su madre retornaron a casa y encontraron un escenario de terror: la puerta estaba abierta y todo revuelto. Rosa se dirigió de inmediato a su habitación para saber si también se llevaron su vestido de 15 años y lo comprobó: había desaparecido.

A Rosa le robaron el vestido de 15, pero una increíble cadena de favores le permitirá tener una fiesta soñada



El caso transcendió en redes y esto generó que usuarios las apoyen de distintas formas a la familia, quien ya tenía listo todos los preparativos para la fiesta y de un momento a otro, nada. Sin embargo, faltaba un detalle importante: el vestido.

TN se contactó con el diseñador Benito Fernández, quien aceptó gustosamente confeccionar el vestido gratis. “Cuando me llamaron no lo dudé. No hay nada peor que ver sufrir a un hijo. Soy padre y lo sé. Uno no importa, pero a los hijos uno siempre quiere protegerlos”, precisó.

El vestido soñado

Rosa y su madre Paola no solo habían conocido por primera vez Buenos Aires, sino también que tenían el vestido de 15 años diseñado por Benito Fernández. La joven se probó el hermoso vestido blanco y no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

La madre agradeció a Fernández y a todos los que hicieron posible volver a soñar con la fiesta de 15 años de su hija. La conmovedora historia trascendió en las redes sociales y tocó miles de corazones. La escena tuvo lugar en Argentina.

