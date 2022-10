Una mujer de 28 años se defendió de las personas que critican su matrimonio con un millonario de 53.

Leila Griffin conoció al empresario Bruce en octubre del año pasado, en un momento en que buscaba tener una cita casual, informa el medio New York Post.

A pesar de que hay una diferencia de 25 años entre ambos, se volvieron inseparables y, solo cuatro meses después de conocerse, compraron una casa. En julio de este año, se casaron.

La mujer describió a su esposo como un “verdadero caballero” y confesó que se llevan muy bien en la intimidad. “Pensaría que tiene 21 años, no 50″, dijo. “Es el mejor amante que he tenido”.

Acusada de ser una “interesada”

Griffin suele encontrar comentarios en donde la acusan de ser una mujer “interesada”; sin embargo, no tiene problema alguno en admitir la importancia que tiene el dinero en su relación.

“Nuestra relación es muy honesta y la verdad es que si él no estuviera financieramente en la situación en la que está, no estaría con él”, señala. “Si yo no fuera una mujer joven y atractiva, él no se habría encontrado conmigo”.

“Se trata de la atracción inicial, lo que estás buscando y qué casilla marcas con el individuo”, explica. “Nos marcamos las casillas del otro para nuestra reunión inicial y luego el resto simplemente siguió”.

Ella explicó que ambos se encontraban buscando “algo casual” cuando se conocieron en Florida, Estados Unidos.

“Él quería una mujer atractiva joven con quien pasar el tiempo, y yo quería un hombre establecido con quien pasar el tiempo”, indicó.

“Después de nuestra primera cita, rápidamente nos dimos cuenta de que ese no iba a ser el caso. Fue amor a primera vista”, aseguró. “Nos llevamos como una casa en llamas y desde entonces hemos sido inseparables”.

“Salir con hombres mayores es mejor”

Griffin aseguró que salir con hombres mayores es mejor porque “saben lo que quieren de la vida y cómo tratar a una mujer”.

“Todavía abre la puerta de mi auto hasta el día de hoy y saca una silla para mí en el restaurante”, señala. Por otra parte, acusó a las personas que la acusan de “interesada” de tener doble moral.

“Es como, bueno, ¿por qué la gente no dice que él está ‘solo conmigo por mi apariencia’? ¿Por qué es tan imparcial?”, dijo. “Es gracioso porque la reacción realmente proviene de hombres de entre 20 y 30 años que están en bancarrota y que quieren ser él. Nunca es de mujeres u otros hombres mayores establecidos”.

“La gente comenta en línea y se refiere a él como mi ‘papá’, pero no me importa, eso está bien... Al principio, los comentarios y las reacciones me afectaban porque decía ‘bueno, estoy enamorada de este hombre, me casé con este hombre, quiero estar con él hasta el final’”, agrega. “Pero te vuelves inmune. En todo caso, me río de eso ahora”.

Finalmente, dejó un consejo para las mujeres que sienten atracción hacia personas mayores: “Otras mujeres que quieren salir con un hombre mayor pero que se han visto frenadas por las percepciones de las personas, hagas lo que hagas en la vida, siempre habrá alguien en algún lugar con alguien negativo que decir”.

“Mi respuesta sería que siempre habrá alguien que va a decir algo, así que también podrías hacer lo que te hace feliz porque no puedes complacer a todos”, concluyó.