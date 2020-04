Mientras espera que le hagan un “hisopado final” que determine que está limpio del coronavirus, el cantante de cumbia Leonard León vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que Karla Tarazona dejara entrever que este no solo no visita a sus hijos hace meses, sino que además no estaría pagando puntualmente lo correspondiente a su manutención. Esto, claro, está ha sido descartado por el ex integrante del Grupo 5.

Ha pasado más de una década de que la pareja se juraba amor eterno en televisión, con reality de televisón en el programa de Magaly TV incluido (“La abusiva y el leoncito”), y hoy las diferencias, acusaciones y reproches no cesan. Como se recuerda, ambos se casaron en el año 2008. Solo cuatro años duró el “sí, acepto”. Luego aparecerían terceros en discordia, abogados y largos procesos que involucraban, lamentablemente, a dos menores de edad: Alessandro y Stephano.

Leonard León, quien afirma haber estado más de 30 días aislado a la espera de recuperarse por completo del covid-19 que contrajo durante su última gira internacional, mantiene actualmente una relación con Olenka Cuba, con quien acaba de convertirse nuevamente en padre de familia. Tan solo a unos killómetros de distancia, Karla Tarazona vive sola junto a sus tres hijos. Los dos primeros, ya mencionados, de León y el tercero (Valentino) fruto de su también infructuosa relación con el líder de Gran Orquesta, Christian Domínguez.





MÁS: Olenka Cuba se enfrenta a Karla Tarazona con duras palabras

Del amor a la separación, con todo lo que esto implica, las cosas no fueron tan fáciles. Karla se daría una nueva oportunidad con Christian Domínguez, ex integrante de “Combate”, actor y cantante que la conquistó públicamente, para beneplácito de los medios especializados en farándula. La panelista y actriz cómica tendría un tercer hijo, pero tiempo después volvería a separarse. En la vereda del frente, Leonard no mediatizó tanto sus nuevos vínculos sentimentales e intentó viajar para cantar en todos los rincones posibles.

Tanta fue la rencilla que Karla Tarazona y Christian Domínguez construirían tras su rompimiento que incluso en algún momento la primera volvió a ‘facturar’ junto a Leonard, el padre de sus hijos mayores. ¿Cómo así? Promocionaban eventos, shows y conciertos en los que se deslizó una posibilidad de reconciliación que finalmente jamás se concretó. Igual hubo portadas en la prensa escrita y varios informes en “Magaly TV” o los clásicos magazines de la mañana.





Durante el tiempo que Karla Tarazona y Christian Domínguez fueron pareja este último mantuvo un fuerte vínculo con Alessandro y Estéfano. Ambos lo querían “como un padre”, seguramente merced al ánimo de familia que se le conoce al líder de Gran Orquesta Internacional. Pero ni esto evitó que el romance con Karla acabe... y mal. Entre acusaciones de infidelidad que implicaban a la bailarina Isabel Acevedo Arenas, todo se derrumbó.

Desde el otro lado, Leonard León fue con calma, de show en show siguió trabajando hasta que conoció a Olenka Cuba, con quien para sorpresa de muchos llegó a consolidar un vínculo, tanto así que tuvieron una hija (ya de un año). Ambos viven juntos en el distrito de San Miguel, lugar que fue testigo de una polémica vecinal en torno a la situación reciente de salud del ex Grupo 5.

MÁS: Rodrigo González enfila sus baterías contra Leonard León por palabras contra Karla Tarazona

Al volver de una larga gira por el exterior, Leonard León fue diagnosticado con coronavirus (covid-19), mal que al 18 de abril aqueja a más de 1.2 millones de personas alrededor del mundo y que ha dejado ya más de 150 mil víctimas mortales en todos los continentes. El cantante fue hisopado primero en Lima y luego de --según él-- pasar cuarentena sería sometido a nuevas pruebas pero esta vez en su versión rápida.

El resultado confuso obliga a que Leonard León aún espere “un documento” que lo certifique como limpio de covid-19. Por protocolo son las entidades del estado las que deben dar de alta, sin embargo, aunque logre esto último, el ex Grupo 5 deberá esperar un tiempo para volver a subirse a un escenario pues las actividades sociales grupales están prohibidas por el gobierno de turno.





VIDEOS DESTACADOS

Karla Tarazona critica a Isabel Acevedo por arrepentirse de relación con Christian Domínguez

Karla Tarazona se retiró del set de “Válgame” durante la entrevista a Christian Domínguez | VIDEO