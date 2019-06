Lexie Alford, la chica de 21 años que conoció todos los países del mundo en tiempo récord

El sueño de muchos es poder viajar por el mundo, no tener que trabajar y disfrutar cada día de experiencias inigualables gracias a culturas diferentes. Lexie Alford es la gran afortunada al realizarlo y que espera atenta la verificación del Récord Guinness para convertirse en la persona más joven en haber conocido todos los países del mundo. Esta es su increíble historia.

Según informa Forbes, la chica de 21 años ha viajado a cada una de las 196 naciones soberanas. Esta viajera 100% aventurera demostró que se pueden cumplir las metas, por más complicadas que parezcan.

Su historia estuvo ligada a los viajes desde que era pequeña, pues solía salir de paseos con su familia de manera constante. Sus padres estaban interesados en familiarizarla con diferentes formas de vida. Visitó con ellos Dubai, Camboya, Egipto y Argentina. ⠀⠀⠀⠀

“Estoy muy agradecida con todos los que me ayudaron a llegar aquí. El mayor capítulo de mi vida está llegando a su fin”, escribió en su cuenta de Instagram a inicios de junio, luego de haber conocido la última ciudad que le faltaba: Corea del Norte. En la foto muestra que el 31 de mayo culminó los 196 países.

En una entrevista concedida a Forbes, Lexie Alford contó que “honestamente, al principio, simplemente quería superar los límites de lo que pensaba que podía hacer con mi vida y conocer la mayor parte del mundo posible. No fue hasta que las cosas se pusieron realmente difíciles que me di cuenta de que estaba inspirando a las personas que me rodeaban, especialmente a las mujeres jóvenes”.

Desde su cuenta de Instagram, la joven de 21 años fue narrando cada una de sus aventuras y los comentarios que recibió la inspiraron aún más para seguir con su travesía.

“Sentí que el apoyo significaba que no podía rendirme cuando las cosas se ponían difíciles. Estaba decidida a mostrar a todos que el mundo no es tan aterrador como los medios de comunicación lo describen y que hay bondad en todas partes”, agregó.

De ser validada por el Récord Guinness, Lexie Alford destronará a James Asquith, quien con 24 años conoció 192 países, luego de llegar a Estados Federados de Micronesia. Su hazaña se registró el 8 de julio de 2013.