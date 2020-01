Nunca es tarde para hacer lo que se ama, más aún cuando se inicia un proceso de divorcio y uno necesita replantear su futuro. Eso lo sabe perfectamente Linda Mals Yore, una mujer de Canadá que a sus 67 años es toda una influencer de viajes y su cuenta de Instagram acumula miles de seguidores. Su historia es sorprendente y motivacional.

Muchos la califican como una gurú para los adultos mayores porque, si algo tiene en claro, es que “estoy aquí para decirte que la vida solo mejora después de los 60 y que hay tantas cosas divertidas y gratificantes que puedes hacer”.

Tras divorciarse, Linda Mals siguió el consejo de su hija y se animó a viajar para así conocer su país, sin imaginar que al crear una cuenta en Instagram (@lindaontherunofficial ) no solo cambiaría su vida, sino la de muchas personas. Ahora tiene más de 55 mil seguidores que están pendientes de cada una de sus aventuras.

En su página web donde abundan las fotografías de hermosos paisajes, ella se define como una “atleta apasionada, viajera y vegana” que motiva no solo a los adultos mayores, sino a todo aquel que “quiera aprender cómo sentirte tan fabuloso a medida que envejeces, ¡te animo a que sigas mi vida y mis viajes!”.

Linda Mals es toda una celebridad y referencia por su estilo al vestir, el estilismo de las fotos y la manera de vivir que lleva. (Foto: página web oficial)

Inicio de la aventura

“Mi hija Victoria me dijo que tengo un estilo de vida muy interesante, pues hay pocos viajeros de mi edad. Así que pensé que me gustaría hacerlo, aunque al principio no me interesó demasiado porque sabía muy poco de las redes”, contó la influencer de viajes en una reciente entrevista.

De esta manera empezó a documentar cada uno de sus paseos, caminatas, carreras y excursiones volviéndose un referente de estilo de vestir y manera de vivir, pues muchas importantes marcas internacionales la tienen como imagen.

Su pasión por viajar la adquirió desde muy niña, pues recuerda que sus padres trabajaban sin cansancio y cada año los llevaban de viaje al extranjero.

“He viajado a los 50 estados, 10 países y 7 provincias canadienses. Completé mi primer maratón a los 63 años y mi primer Triathalon a los 64. He sido vegano durante dos décadas y me encanta compartir consejos sobre el hogar y la vida con otros. No estoy tomando medicamentos de ningún tipo y las personas a menudo se sorprenden al escuchar mi edad”, agrega Linda Mals en la descripción de su página web.

Entre los países que ha recorrido figuran Rusia, Estados Unidos, Perú, Francia, Italia, Slovakia, entre otros y, en su cuenta de Instagram, además de revelar algunos tips para disfrutar al máximo del viaje y los lugares turísticos, también brinda consejos para que las mujeres luzcan fabulosas con el atuendo elegido, pues ella es todo un referente de moda y buen vestir en las redes sociales.

