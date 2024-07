Pese a que es uno de los grandes ausentes de la Copa América, Neymar ha estado alentando los partidos de Brasil desde los escenarios de Estados Unidos y desató la euforia de sus fanáticos que lo vieron. Recientemente, el brasileño fue protagonista de un divertido ping-pong que lo puso en apuros: tuvo que elegir entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Neymar fue una de las figuras que se perdió la Copa América 20224, debido a que aún no se recupera al 100% de su lesión. No obstante, eso no fue impedimento para que se traslade a Estados Unidos, sede del torneo continental, para apoyar desde las gradas a la selección brasileña.

Esta semana, el actual jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita participó de un ping-pong que fue difundido en las redes sociales y que, por momentos, lo puso en apuros. Muchos de los usuarios quedaron sorprendidos con las elecciones.

Messi, el mejor de todos para Neymar

Después de elegir a su excompañero Kylian Mbappé por encima de otros jugadores como Thierry Henry, Luis Figo, entre otros, llegó la comparación con Ronaldinho, uno de los mejores futbolistas de la historia.

El exSantos no dudó en decantarse por su compatriota, pero de inmediato la comunicadora que dirigía el juego mencionó a Cristiano Ronaldo. Aunque le “dolió” su decisión, Neymar tuvo preferencia por el portugués.

Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir entre Cristiano Ronaldo y Messi, el brasileño eligió sin dudarlo a su amigo Lionel. No fue la única respuesta que sorprendió “Messi o Neymar”, preguntó finalmente la creadora de contenido. Ney dio como ganador a la Pulga.