La Llorona: historia y origen del mito de terror en México y otros países

Latinoamérica siempre ha tenido dentro de sus historias una fuerte presencia de elementos sobrenaturales. La mitología de los pueblos prehispánicos está llena de espíritus, figuras fantasmales, dioses y más que durante siglos han protagonizados relatos de la tradición oral que hasta el día de hoy se siguen compartiendo.

Varias de estas historias tienen como protagonistas a figuras sobrenaturales que pasan por los ríos llorando o lamentándose. Es con la llegada de los españoles que este mito comienza a tomar forma como lo conocemos hoy.

En este artículo te comentaremos todo lo que se sabe sobre la historia de La Llorona y sus orígenes. Es necesario resaltar que no hay un origen fijo para la misma por lo ya mencionado anteriormente, existiendo diferentes versiones en toda Latinoamérica y en otros países del mundo.

¿Quién es la Llorona?

La llorona es un mito urbano que los historiadores han ubicado su origen principal en México, antes de la llegada de los españoles. La leyenda cuenta que se trata de una mujer fantasmal que deambula por las noches lamentándose, diciendo algo como “ay, mis hijos” como un lamento prolongado.

El mito ha evolucionado con el tiempo y tiene muchas versiones, pero todas coinciden con que este espíritu es el de una mujer que asesinó a un hijo recién nacido para tratar de limpiar sus culpas por un pecado, tal vez el de la lujuria.

A partir de allí, su destino parece haber sido el suicidio o algún otro final nefasto. Sin embargo, por sus pecados, no pudo ingresar al cielo ni al infierno, siendo condenada a vagar por las calles apareciéndose en las encrucijadas de los caminos. Los que aseguran haberla visto, comentan que lleva cabello largo y un vestido blanco mientras se lamenta.

¿Cuál es la historia de la Llorona en México?

Como ya se mencionó anteriormente, la historia de La Llorona se remonta a los pueblos prehispánicos, donde sucesos paranormales eran relacionadas con Auicanime, una diosa de los purépechas, la Xonavi Queculla, de los zapotecos, la Cihuacóatl, de los nahuas y la Xtabay de los mayan lacandones. Todos estos pueblos identificaban a la figura como un espíritu maligno con mucha relación con el inframundo, el hambre, la muerte y el pecado.

Durante la época de la colonia, según la tradición oral de México, este ser comenzó a aparecer en el lago Texcoco durante el año 1500. Su presencia se relacionó con un futuro horrible para los mexicas, por lo que los sacerdotes comenzaron a decir que esta diosa había salido de las aguas para prevenir a los pobladores, que corrían un grave peligro.

Se cuenta que ellos subían al templo para ver a esta figura blanca con largos cabellos, flotando o arrastrando la tela de su ropaje que se combinaba con la brisa del viento. A lo lejos, se escuchaba "¡Ay mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan horrible destino?"

Luego de la conquista, esta leyenda se tomó como una premonición de la futura destrucción del imperio de Moctezuma, donde los españoles fueron los que trajeron a los pueblos atrocidades como enfermedades, mujeres violadas, epidemias, dioses olvidados y mucho más.

A pesar de todo esto, la leyenda se mantuvo viva por la tradición de contar la historia de esta diosa que intentó salvar a su pueblo y hasta el día de hoy deambula por las calles lamentando no poder haber evitado que sus "hijos" perecieran.

