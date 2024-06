La pasión por Lionel Messi no tiene límites y Franco Spitale es la reciente muestra. Durante la final de Millionare Maker, que se desarrolló en Las Vegas, Estados Unidos, el argentino lo invocó junto con el público en su última jugada. Segundos después, la suerte lo acompañó y obtuvo el premio millonario.

El último viernes se llevó a cabo en Las Vegas la final del Millionaire Make, el gran evento comunitario de las World Series of Poker 2014 que ofreció un premio de US$1.250.125.

En la víspera, el argentino Franco Spitale había sellado su pase en la mesa final y tenía el sueño de convertirse en el campeón mundial. Además del canadiense Stephen Dauphinais, sus principales competidores fueron los estadounidenses Justin Carey, Harvey Jackson, Paul Saso, Charles Kersey.

Invocó a Lionel Messi antes de ganar premio millonario

Luego de realizar su última apuesta, Franco Spitale se dirigió hacia la zona donde se encontraban sus amigos e invocó a Lionel Messi, el jugador argentino que se encuentra en la Copa América con su selección.

“Estamos a un 10. Que venga un Maradona. Sería épico cerrar con un Maradona como campeón al señor Spitale”, dijo el relator de la transmisión.

Por su parte, el jugador, que se encontraba con el número 11 de Ángel Di María, entonó el “Messi, Messi”, junto a sus amigos.

Spitale pudo ganar el torneo de la serie mundial de póker, luego de que salieran un 5, 2, 10 y dos ases.

“Gracias por todo el cariño que me hacen llegar y con que alentaron y pidieron con nosotros. Lo sentí. Hubo magia, algo raro pasó, estaba clarísimo para los presentes. En algún momento me sentaré a escribir. Es mi sueño desde pibe, y poder haberlo vivido y compartido así es directamente cine, no puedo más”, escribió el argentino tras ganar su primer brazalete y un enorme premio de US$1.250.12.

